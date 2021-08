Prestare ascolto al proprio corpo è fondamentale per la salute per capire i messaggi che continuamente ci invia. Sensazioni di dolore, di fastidio a determinate situazioni o sensazioni possono indicare l’insorgenza di un disturbo, un’eventuale carenza o semplicemente che si sta sbagliando qualcosa. Ma alcune patologie, soprattutto agli esordi, presentano dei sintomi non facilmente percepibili o addirittura confondibili. Come ad esempio illustrato nell’articolo “È incredibile ma questi 6 sintomi dopo 40 anni possono rivelare l’inizio di diabete”. Ecco perché sono necessari controlli periodici per controllare il proprio stato di salute.

Ma quando si è genitori è necessario imparare ad ascoltare e soprattutto ad osservare attentamente anche i fabbisogni dei nostri ragazzi. Infatti pochi sanno che questi 3 sintomi potrebbero essere l’anticamera del diabete tipo 1 soprattutto nei più giovani. Si tratta in particolare di sintomi che possono facilmente confondere e ritardare la diagnosi, con gravi complicanze. Ecco di seguito illustrato dai consulenti di ProiezionidiBorsa i segnali che devono metterci in guardia e farci consultare immediatamente il medico.

Il diabete è una patologia che purtroppo interessa un’alta percentuale della popolazione e spesso è causata da un’alimentazione e da uno stile di vita sbagliati. Altre volte tuttavia è di origine autoimmune e si manifesta in giovane età, ovvero durante l’infanzia o l’adolescenza. Nelle malattie autoimmuni accade che gli anticorpi, non riconoscendo tessuti e organi come propri, li distruggono. Nel caso del diabete di tipo 1, attaccano le cellule Beta che nel pancreas hanno la funzione di produrre insulina, fino ad azzerarla. Senza l’insulina il corpo non riesce ad equilibrare il glucosio nel sangue, causando un eccesso di zuccheri, ovvero l’iperglicemia.

I sintomi che non devono essere sottovalutati sono stanchezza, aumento della sete, perdita di peso nonostante l’appetito sia aumentato. Questi sintomi possono passare inosservati soprattutto in estate, quando il caldo fa aumentare la sete e il mare può portare stanchezza. Ma se a questi 3 sintomi si aggiungono dolori addominali, frequenza urinaria e malessere generale, sarà opportuno consultare il medico. Un ritardo nella diagnosi può comportare effetti davvero pericolosi per la salute dei bambini. Una diagnosi tardiva infatti può costringere ad un monitoraggio per tutta la vita.

