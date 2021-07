Non dobbiamo sottovalutare l’importanza della nostra dieta. Gli alimenti che assumiamo possono avere un impatto importante sulla nostra salute, quindi è bene mangiare in modo sano ed equilibrato. Lo staff di Proiezionidiborsa cerca sempre di dare consigli ai lettori in questo senso. Qualche tempo fa, ad esempio, abbiamo indicato come determinati cibi possono tutelarsi da problemi estivi come i colpi di calore.

Anche oggi ci concentriamo su alimenti che ci fanno bene e in particolare ci orientiamo su quelli che contengono una sostanza specifica. Pochi sanno che questi 3 cibi deliziosi tutelano il sistema immunitario.

L’importante componente

Consigliamo a tutti di valutare un consumo maggiore di alimenti che contengono zinco. Esso, infatti, è un minerale essenziale per rimanere in salute. Lo zinco aiuta il funzionamento di oltre 300 enzimi, importanti per molti processi che avvengono nel nostro corpo. In particolare, ci aiuta a mantenere in buono stato il nostro sistema immunitario, oltre ad intervenire nella rigenerazione dei tessuti.

Insomma, è una sostanza da non sottovalutare, inoltre il corpo non riesce ad immagazzinarla, quindi è importante riuscire ad assumerne abbastanza ogni giorno.

Ora che conosciamo l’importanza dello zinco, cerchiamo di capire dove possiamo trovarlo. Uno dei cibi che ne contengono di più sono le ostriche. Ne bastano infatti due o tre per coprire tutto il fabbisogno della giornata. Quindi siamo fortunati, perché questo alimento delizioso può anche essere un toccasana

Anche la carne ne contiene un bel po’, certo non consigliamo di esagerare con il suo consumo, dato che ha anche lati negativi. Tuttavia, una bella bistecca dovrebbe darci quasi tutto lo zinco che ci serve per la giornata.

Infine, anche i legumi sono un’ottima fonte di zinco. Questa è una grande notizia in questo periodo, perché l’estate ci permette di mangiare tanti fagioli e fagiolini che tutelano la nostra salute.