In un precedente articolo avevamo accennato ad alcuni oggetti che nel 2030 potranno probabilmente acquistare molto valore.

A dichiararlo alcuni esperti di Flog It e Bargain Hunt due programmi sull’arte della Bbc.

Nelle prossime righe, proseguiremo con questa disamina. In particolare, solo pochi sanno che questi 2 oggetti nei prossimi anni potrebbero valere un patrimonio.

Ciò a cui facciamo riferimento sono i libri per bambini e gli articoli regalo di David Linley.

I libri per bambini valgono una fortuna

In merito ai libri per bambini, come sostiene Kate Bliss, oggi trovarli nuovi o perfettamente intatti è praticamente un’impresa. È questa la ragione per cui valgono così tanto.

Un esempio sono i “pop-up-books” cioè i libri con le figurine che si animano quando si aprono le pagine. Sono stati pubblicati tra gli anni 70 e gli anni 80 e oggi sono presi di mira dai collezionisti. Non sono i soli, tra questi possono rientrare anche i classici libri come quelli di Rod Campbell o Eric Hill.

Sono in circolazione per 4,99 sterline (pari cioè a circa 6,6 euro) e si possono trovare o nelle librerie tradizionali oppure su Amazon. Secondo gli esperti, nel 2030 potrebbero valere anche tre, quattro volte di più ma ovviamente solo nella misura in cui siano praticamente intatti.

Suggeriscono, inoltre, di acquistarne almeno due copie di questi ultimi, una da leggere e l’altra da conservare gelosamente.

Sono da tenere sotto osservazione alcuni beni Reali

La seconda categoria di oggetti è quella che riguarda gli articoli regalo di David Linley. Secondo gli esperti, infatti, sapere prevedere ed anticipare ciò che cambia e si modifica nella moda è alla base di un bravo collezionista.

Il sito del designer David Linley, nipote della Regina offre in tal senso degli ottimi spunti.

Uno fra tutti il segnalibro in palissandro a forma di graffetta il cui costo è 19 sterline (ovvero 25 euro) oppure il set di 10 matite in scatola al costo di 15 sterline (cioè circa 20 euro).

Rimanendo in tema Reali, è da tenere anche sott’occhio il set di giardinaggio in vendita del Principe Carlo per 45 sterile (circa 59 euro) sul sito Duchy Originals.

Quindi poiché solo in pochi sanno che questi 2 oggetti nei prossimi anni potrebbero valere un patrimonio, è bene non perderli di vista.