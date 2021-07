Nei mesi estivi molti di noi stanno approfittando del tempo libero e del relax per prendersi cura della propria salute. Parecchie persone, infatti, stanno prenotando dei check-up completi e delle visite di controllo. Alcuni stanno anche cercando di informarsi su come fare prevenzione.

Per questo oggi li aiutiamo parlando di cosa bisogna assolutamente evitare di fare se non si vuole aumentare il rischio di avere un tumore. Infatti, pochi sanno che queste abitudini molto comuni potrebbero causare un cancro alla pelle. Scopriamo insieme quali sono e in che modo possiamo proteggere la nostra salute.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che queste abitudini molto comuni potrebbero causare un cancro alla pelle

Sicuramente il primo pericolo a cui siamo esposti ogni giorno sono i raggi solari, specialmente in estate. Infatti in questo articolo dal titolo “Quest’abitudine che tutti noi abbiamo durante l’estate è altamente dannosa” abbiamo spiegato per filo e per segno come mai la tintarella è un vezzo estetico che può portarci a seri danni sul lungo periodo.

Per questo motivo è necessario scegliere una protezione adatta alla propria pelle e applicarla tassativamente prima di uscire di casa. Prestare poi attenzione soprattutto agli anziani e ai bambini che sono esposti a un rischio maggiore.

Attenzione all’arsenico contenuto negli alimenti che consumiamo

Secondo l’AIRC, ovvero la Fondazione per la Ricerca sul Cancro, bisogna anche tenersi alla larga dalle sostanze tossiche. Parliamo ad esempio dall’arsenico.

Nonostante questo sia conosciuto come veleno, è probabile che tutti noi ne ingeriamo piccole quantità senza nemmeno esserne consapevoli. Ad esempio, si può trovare questo elemento all’interno dei frutti di mare, soprattutto nei molluschi e nei crostacei.

Controlliamo la pelle

È anche importante, però, controllare spesso lo stato della propria pelle e non sottovalutare la comparsa di macchie o lesioni. Queste, infatti, potrebbero purtroppo essere delle avvisaglie di un tumore ai primi stadi. Per questo è meglio guardarsi allo specchio frequentemente e notare i cambiamenti.

Approfondimento

Preveniamo il cancro e controlliamo il colesterolo con questa bevanda gustosa e leggera