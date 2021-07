Se esiste un albero che non ha certamente bisogno di presentazioni questo è senza dubbio il baobab. Quest’incredibile albero è conosciuto ed apprezzato in tutto il Mondo per la sua bellezza e soprattutto per la sua spettacolare maestosità.

Il baobab, o Adansonia, è l’albero nazionale del Senegal e del Madagascar, ma alcune specie sono presenti anche in Australia. Nonostante le sue origini lontane, pochi sanno che quest’albero gigantesco può essere facilmente coltivato anche in Italia. Con i dovuti accorgimenti, sarà possibile avere un vero baobab in giardino, in terrazzo e perché no, anche in appartamento!

Un albero spettacolare ma soprattutto utilissimo

Il baobab non è famoso soltanto per la sua bellezza e per le sue dimensioni extra-large. In Africa quest’albero rappresenta un’importantissima risorsa per le popolazioni locali, che utilizzano praticamente ogni sua parte.

Il suo frutto è un’ottima fonte di vitamine C e B. Viene utilizzato sia nella cosmetica, come potente antiossidante, sia in medicina come antisettico e antibatterico. La farina che se ne ricava, invece, non contiene glutine ed è estremamente nutriente.

Il baobab si può coltivare facilmente, basta rispettare pochi e semplici accorgimenti.

È possibile acquistare facilmente dei semi o anche una pianta già sviluppata. Può essere piantato in vaso o in terra. Il terriccio più indicato per il baobab è sabbioso e ben drenante. Il drenaggio è importante per evitare ristagni d’acqua che potrebbero far marcire le radici.

L’esposizione migliore per il baobab è un luogo luminoso e possibilmente soleggiato. Il clima più indicato è quello temperato. Sarà importante assicurarsi che le temperature non scendano mai sotto lo zero. Soprattutto nei primi anni di vita, è importante trovare un riparo invernale per la pianta. Anche una zona luminosa all’interno della casa potrebbe andar bene.

Se non si vive in un luogo dal clima temperato, il modo migliore per coltivare il baobab è dentro casa. Le sue dimensioni probabilmente non saranno da Guinness dei Primati, ma quante persone possono vantare un baobab in casa?

