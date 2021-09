Pochi sanno che questa verdura fa bene alle ossa protegge il sistema nervoso contiene acido folico

La giusta alimentazione ci aiuta a stare meglio. Oggi scriviamo di una verdura che apporta notevoli benefici. È un tipo di lattuga da cespo, molto coltivata e apprezzata che può essere mangiata sia cruda che cotta. Ha foglie di colore verde, mentre nella parte più esterna queste sono sfumate di un rosso ramato. Ci riferiamo alla lattuga gentilina.

Pochi sanno che questa verdura fa bene alle ossa, protegge il sistema nervoso e contiene acido folico ed è un peccato non essere a conoscenza di queste proprietà.

La lattuga gentilina o canasta ha un sapore fresco, croccante e abbastanza marcato rispetto ad altre lattughe. Nei negozi ortofrutticoli la possiamo trovare per gran parte dell’anno.

Pochi sanno che questa verdura fa bene alle ossa protegge il sistema nervoso e contiene acido folico

Fin dall’antichità erano conosciute le proprietà calmanti e rilassanti di questa lattuga. Non è buona solo da mangiare, ma il suo utilizzo è previsto anche in ambito curativo. Infatti, con le foglie della lattuga è possibile curare le irritazioni della pelle, ematomi, eritema solare, ecc.

La lattuga gentilina è adatta a chi segue un regime alimentare dietetico, perché ha un basso indice calorico, appena 20 calorie ogni 100 grammi.

Ottima per chi ha problemi di stitichezza, perché apporta una buona quantità di fibre e acqua. Ogni 100 grammi di lattuga contengono 1,5 grammi di fibre e 94 grammi di acqua.

Grazie al suo alto contenuto di acqua è diuretica, ideale per chi soffre di ritenzione idrica.

Oltre al basso apporto calorico, la lattuga gentilina contiene vitamina A e vitamina C, calcio, potassio, magnesio, fosforo e zolfo.

Sono queste tutte vitamine essenziali per il fabbisogno del nostro organismo.

Contiene poi buone quantità di vitamina K, che rinforzano le ossa e proteggono il sistema nervoso.

Tra le vitamine del gruppo B è ottimo il contenuto di acido folico, importante per il benessere cardiovascolare e nelle donne in gravidanza per la salute del bambino.