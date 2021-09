Ci sono tante diete che si possono seguire, ciascuna con i suoi lati positivi e negativi. Risulta spesso difficile capire quale sia la più sana, quella che bisognerebbe seguire per vivere sani e più a lungo. Tra vegetariana, vegana, crudista e chi più ne ha più ne metta, si rischia davvero di perdersi.

In ogni caso la dieta è un aspetto molto importante della nostra vita e sarebbe bene comporla con l’aiuto di un medico. Soprattutto se soffriamo di patologie particolari, è bene misurare correttamente la nostra alimentazione e non rischiare di mangiare cibi dannosi.

Oggi vediamo una delle tante diete disponibili e scopriamo che cosa ne pensa la scienza. Anticipiamo che, per fortuna, è una dieta che seguono tantissimi e che i suoi effetti sulla salute sembrano essere molto positivi. Tuttavia, pochi sanno che questa potrebbe essere la migliore dieta per dimagrire secondo la scienza.

L’alimentazione italiana

Sappiamo bene che in Italia è popolarissima la dieta mediterranea. È composta da grandi delizie locali, che tutto il Mondo le invidia. Tuttavia, nonostante la qualità degli ingredienti, è chiaro che questa sia, rispetto a molte altre, una dieta molto calorica. Dolci, fritti e piatti molto golosi arricchiscono spesso le tavole italiane. Per cui qualcuno potrebbe chiedersi se la dieta mediterranea sia quella giusta per dimagrire e restare in salute. La risposta, fortunatamente, potrebbe essere sì.

La Fondazione Umberto Veronesi mette in luce risultati molto interessanti sull’alimentazione mediterranea. Da un’analisi tra tantissimi tipi di diete, sembrerebbe che la nostra sia la migliore per perdere peso e per restare in salute. Infatti, la dieta mediterranea permette di bilanciare bene l’apporto di nutrienti e quindi aiuta il benessere a tutto tondo. Non solo è indicata per chi vuole dimagrire, ma potrebbe anche ridurre l’insorgenza di malattie croniche.

Certo, ciò non vuol dire che possiamo esagerare con il fritto di pesce e con la cassata. Infatti, resta fondamentale mangiare in maniera varia ed equilibrata, utilizzando gli ingredienti del nostro territorio.

Lo studio ha invece bocciato quelle diete che promettono grandi risultati in poco tempo. Queste magari vanno molto di moda, ma sono meno efficaci ed alcune di queste espongono la nostra salute a rischi di vario tipo. Insomma, ad avere successo, come al solito, non sono le cure che si propongono come miracolose. Le diete migliori, infatti, sembrano essere quelle che bilanciano bene il nutrimento della tradizione mediterranea.