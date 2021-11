In questi ultimi anni molti si sono avvicinati e hanno fatto amicizia con il Mondo delle piante.

Il giardinaggio è diventato l’hobby principale di moltissime persone, utile a sfuggire alla monotonia delle giornate chiusi in casa.

Per alcuni si tratta anche di un bel modo per riavvicinarsi alla natura mentre per altri le piante si sono trasformate in un vero elemento decorativo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Tra le piante che maggiormente si sono diffuse nelle case troviamo i ciclamini, le orchidee, i pothos ma anche tante altre.

Tra queste troviamo le piante grasse, semplici da curare e ottime per chi ha poco spazio. Alcuni sostengono che cactus come il Cereus siano in grado di assorbire le radiazioni e, quindi, sia positivo sistemarle vicino allo schermo del PC. In ogni caso, anche se non fosse così l’effetto decorativo sarà assicurato.

Pochi sanno che questa meravigliosa pianta grassa potrebbe essere utile a combattere le radiazioni in casa

Tra i cactus più diffusi bisogna nominare il Cereus peruvianus, una pianta molto bella ed economica.

Si trova facilmente ovunque, dai vivai ai garden center passando per il supermercato o i mercati.

Un cactus proveniente dalle zone del Sud America dal fusto verde e carnoso caratterizzato dalla presenza di molte spine.

Il Cereus adora essere sistemato in una zona molto luminosa della casa ma sopporterà bene anche posti poco illuminati.

Resiste bene a temperature fino agli zero gradi, in zone miti potrà essere coltivato in piena terra. Si sconsiglia di coltivarlo in zone dove le temperature invernali scendono frequentemente al di sotto degli zero gradi.

Potrà anche essere di compagnia e un’ottima idea per l’arredamento di uffici e studi. Infatti, anche se pochi lo sanno questa meravigliosa pianta grassa potrebbe essere utile a combattere le radiazioni in casa ma non solo.

In vaso

Se coltivato in vaso da novembre fino alla primavera dovrà essere sistemato in una stanza fresca o una scala.

Bisogna assolutamente evitare di farlo svernare in zone troppo calde della casa o vicino a termosifoni e stufe.

Il contenitore perfetto per il Cereus è in terracotta e andrà rinvasato ogni tre o quattro anni nel mese di febbraio o ad ottobre. Sabbia, torba e terra saranno perfetti per comporre il substrato ottimale per questa pianta.

Dal momento che teme molto l’eccesso di umidità si consiglia di sistemarlo vicino ad una finestra e, soprattutto, annaffiare molto poco.

Prima di procedere con le annaffiature in estate il terreno dovrà essere asciutto mentre in inverno non saranno necessarie. La regola da seguire è quella che consiglia una annaffiatura in meno rispetto ad una in più.

La concimazione, invece, sarà necessaria da marzo a ottobre utilizzando un prodotto per piante grasse.

L’unico vero nemico di questa pianta è rappresentato dalle cocciniglie che potrebbero attaccarla. Controllare alla base della pianta la loro eventuale presenza.