Tante volte sarà capitato di soffrire di mal di schiena o di avere problemi di digestione perché magari si è mangiato pesante oppure perché si somatizza lo stress allo stomaco. Fare esercizio fisico solitamente non solo ci libera dallo stress ma, se fatto bene, può portare anche benefici che potremmo non aspettarci.

Ebbene pochi sanno che questa incredibile posizione di yoga può risolvere fastidiosi problemi di digestione e di schiena.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Noi di ProiezionidiBorsa abbiamo già affrontato come lo yoga possa essere salutare per il corpo e la mente. In particolare come possa essere un ottimo rimedio per avere un sonno sereno e ristoratore.

Il motivo è che, rispetto alla corsa o anche altri allenamenti che hanno un’alta intensità, lo yoga facilita il rilassamento di mente e corpo contemporaneamente e completamente.

A sostegno di ciò c’è anche un sondaggio fatto nel 2012 dal National Center for Complementary and Integrative Health.

I risultati del sondaggio

Secondo questo sondaggio, oltre il 55% delle persone si sono addormentare meglio dopo aver fatto yoga prima di coricarsi. Inoltre, l’85% sostiene che fare yoga abbia contribuito a ridurre il loro stress.

Nelle prossime righe, vedremo quale posizione può effettivamente aiutare a risolvere questi problemi. Parliamo della posizione chiamata Salabhasana ovvero una variante della classica posizione della locusta.

La posizione del Salabhasana

È una posizione che può sembrare faticosa ma che in realtà è energizzante. Inoltre, pochi sanno che questa incredibile posizione di yoga può risolvere fastidiosi problemi di digestione e di schiena.

Infatti, da un lato rafforza la schiena, facendo lavorare il diaframma e dall’altra rilassa la muscolatura migliorando la digestione. Qui di seguito vediamo come eseguirla. Prima di tutto ci si deve sdraiare a pancia in giù con un cuscino sotto che possa coprire dal petto fino al pube.

Fatto ciò, bisogna intrecciare le mani dietro la schiena stirandole verso i piedi. Poi, mentre si sta inspirando, è importante premere il pube sul cuscino e contemporaneamente allungarsi in avanti ed in alto.

L’allungamento va fatto dal petto e dalla schiena mantenendo le gambe indietro con il collo dei piedi premuto sul materasso. Una volta in posizione si dovrà respirare lentamente e profondamente sgombrando la mente dai pensieri.