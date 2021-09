Settembre è arrivato e porta con sé una nuova stagione: l’autunno è ormai alle porte e la nostra quotidianità sta già cambiando. Iniziamo a modificare il nostro abbigliamento dato che la temperatura sta cambiando. E anche la nostra alimentazione varia: amiamo mangiare frutta e verdura di stagione.

Avevamo letto dell’ingrediente segreto per una crostata indimenticabile che lascerà tutti a bocca aperta. Ma sappiamo come fare una marmellata light fatta in casa?

Anche questa volta scopriremo che ci servirà un unico ingrediente delizioso. Che renderà squisita la nostra marmellata in pochi semplici mosse.

Cucinare ci piace e ci diverte: riusciamo ad avere molte soddisfazioni da questo hobby. Senza dimenticarci dell’enorme successo che riusciamo ad avere con i nostri ospiti. Ma oltre a piatti ricercati, vogliamo anche imparare a seguire le ricette più semplici che però fanno parte della nostra quotidianità. Se ci pensiamo bene, molti di noi adorano fare colazione con della buona marmellata. Quindi perché non farne una?

Ci piace l’idea di rendere la nostra colazione sempre indimenticabile: già ci vediamo morsicare una morbida fetta di pane con un po’ di marmellata fatta da noi. Ma quale frutta scegliere?

Non dovremo cercare chissà quale frutto, ci basterà della semplicissima uva bianca.

Pochi sanno che questa frutta di stagione è perfetta per fare una marmellata leggera e deliziosa: riusciremo ad utilizzare meno zucchero del previsto. E senza rinunciare al gusto.

Vediamo ora come prepararla.

Ingredienti e procedimento

Per iniziare avremo bisogno di pochi semplici ingredienti:

1 kg di uva bianca (pesiamo solo i chicchi);

1 tazza di zucchero;

250 millilitri di acqua.

Tagliamo a metà i nostri chicchi e poi mescoliamoli insieme allo zucchero e all’acqua. Per facilitare il tutto ci basterà utilizzare un cucchiaio di legno. In questo modo riusciremo a schiacciare ed amalgamare perfettamente il tutto.

Poi dovremo cuocere il nostro composto per circa 20 minuti a fiamma viva. Se vogliamo una consistenza più omogenea, utilizziamo la pectina: otterremo così un preparato molto più compatto.

A questo punto non dovremo far altro che versare la marmellata nei contenitori di vetro. Poi faremo bollire i nostri barattoli per far sì che si sigillino perfettamente. Una volta raffreddati, potremo sistemarli nella nostra dispensa.

Ecco come fare una marmellata leggera e deliziosa con questa squisita frutta di stagione. Ogni mattina sarà un vero piacere fare colazione.

