Pochi sanno che questa bevanda insieme al caffè, alle uova, al mascarpone e allo zucchero può essere usata per fare un dolce molto gustoso e non solo per sfumare il pollo o l’arrosto

La birra è una delle bevande preferite dagli italiani. E non solo per accompagnare la pizza, al ristorante, dove la “mezza” è quasi un classico da ordinare in abbinamento. Non serve essere tedeschi o inglesi, tipicamente associati al boccale di birra, per apprezzare questa versatile bevanda, da gustare a tavola, ma anche in cucina.

POchi sanno che questa bevanda può essere usata per preparare molte ricette. Ad esempio, possiamo usarla per sfumare il nostro risotto, al posto del classico vino bianco. Addirittura, si potrebbe diluire la birra con l’acqua e sostituire, così, il brodo, per un risottino davvero singolare. Ma sono davvero diversi i primi piatti che si possono fare, come la gustosa pasta alla birra, ovvero usandola per sfumare pancetta e cipolla dopo averle rosolate. Perfetta per cucinare il pollo o l’arrosto, la birra sa farsi valere anche con i secondi. A dimostrazione che con la birra potremmo fare un menu completo, da antipasto a dolce.

Può fare un bella figura anche in questo caso

Può la birra, tipicamente amara, farci fare bella figura anche con un dolce? Decisamente sì, se diamo spazio alla nostra fantasia, andando a rifare delle ricette consolidate, usando la birra. Una di queste è il tiramisù. Siamo soliti prepararlo, tradizionalmente, con i savoiardi intrisi nel caffè. Ma se provassimo a usare la birra? Ecco che viene fuori il cosiddetto birramisù, un dolce alternativo, ma che nulla ha da invidiare alla ricetta tradizionale. In pratica, il procedimento per farlo è simile in tutto e per tutto al classico tiramisù.

Pochi sanno che questa bevanda insieme al caffè, alle uova, mascarpone e zucchero può essere usata per fare un dolce molto gustoso e non solo per sfumare il pollo o l’arrosto

Come ingredienti, useremo 400 grammi di mascarpone, savoiardi, 2 tuorli, 70 grammi di zucchero, birra. In pratica, monteremo i tuorli con lo zucchero, per ottenere la classica crema che deve essere morbida. Aggiungiamo il mascarpone. Montiamo a neve gli albumi che andremo ad incorporare, un poco alla volta, con grande delicatezza, nel precedente composto. A questo punto, prendiamo i savoiardi e li immergiamo nella birra, invece che nel classico caffè. Qualcuno, invece, abbina le due bevande, mantenendo la proporzione di tre dosi di caffè e due di birra. Fatto questo, procediamo con il solito schema del tiramisù. Stendiamo uno strato di savoiardi imbevuti e uno di crema e così via, fino a quando avremo utilizzato tutto. Spolveriamo con il cacao e il nostro birramisù sarà pronto.