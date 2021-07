Durante il periodo estivo si è sempre alla ricerca di nuove bevande gustose ma genuine.

I frullati sono da sempre i preferiti di bambini e adulti, bevande fresche e rinfrescanti perfette per combattere l’afa in estate.

Si tratta di alimenti perfetti per colazione, merenda o anche in sostituzione della frutta a fine pasto.

Bastano pochi ingredienti e pochissimo tempo per preparare una bevanda sana e ricca di proprietà benefiche.

Si consiglia di utilizzare latte parzialmente scremato che, se si vuole una bevanda più densa, potrà essere sostituito con uno yogurt magro. Eppure pochi sanno che questa bevanda è un toccasana contro caldo e afa in estate.

Per gli amanti delle bevande fresche in un precedente articolo si era trattato di una ricetta perfetta per l’estate.

Ingredienti

100 grammi di pesche;

3 albicocche;

100 ml di tè freddo;

300 ml di latte;

1 fetta di patata cruda.

Pochi sanno che questa bevanda è un toccasana contro caldo e afa in estate

Per preparare questo incredibile frullato perfetto per l’estate bisognerà, per prima cosa, lavare accuratamente la frutta dal momento che sia le pesche che le albicocche dovranno essere frullate senza rimuovere la buccia.

Lavare anche la fetta di patata, rimuovere i noccioli dalle pesche e dalle albicocche e tagliare tutto a pezzettini.

In seguito unire tutti gli ingredienti in un mixer aggiungendo anche qualche cubetto di ghiaccio per rendere il tutto più fresco.

Si potrà anche cominciare a frullare il tutto con metà quantità di latte per poi aggiungerne la restante parte.

Frullare per circa quattro minuti prima di travasare all’interno di bicchieri e servire.

I soggetti intolleranti al lattosio potranno utilizzare un latte senza lattosio. In alternativa una bevanda vegetale come mandorla o riso.

Per un frullato più denso si potrà aggiungere lo yogurt mentre per un frullato più liquido sarà sufficiente aggiungere altro latte.

In ogni caso si consiglia di consumare subito il frullato dal momento che non si conserverà a lungo e perderà le sue proprietà.

Nel caso in cui non si riesca a finire potrà essere conservato in frigorifero per al massimo un giorno.