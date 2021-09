A volte consumiamo alimenti senza davvero sapere l’effetto che hanno sulla nostra salute. Questo può essere negativo, perché ci espone al rischio di mangiare cibi malsani in grande quantità. Oppure ci porta a carenze di qualche sostanza importante che potrebbero trasformarsi in seri problemi di salute.

Insomma, la dieta è qualcosa di delicato e a cui bisogna fare attenzione. Per questa ragione la cosa migliore da fare è rivolgersi a uno specialista, che ci indichi cosa cambiare nella nostra alimentazione. Magari ci potrebbe dire che qualche spezia che amiamo ha delle controindicazioni che possono essere pericolose oppure ci consiglierà di aumentare il consumo di sostanze antiossidanti per combattere l’invecchiamento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Insomma, ciò che consumiamo ha un’importanza da non sottovalutare sul nostro benessere. Oggi andiamo ad approfondire le nostre conoscenze su un alimento che ha delle ottime proprietà e che può fare molto bene alla nostra salute. Infatti, ancora in troppo pochi sanno che questa amatissima bevanda potrebbe proteggere cervello e sistema respiratorio. Vediamo di cosa si tratta.

La famosa varietà

Molte persone scelgono di fare una pausa ogni giorno per bersi un po’ di tè verde. Questa bevanda è coltivata soprattutto in Oriente e sono particolarmente celebri le varietà cinesi e giapponesi.

Il Giappone, in particolare, ha reso popolari due varietà molto consumate anche in Occidente. Innanzitutto, ci ha fatto conoscere il sencha, che in Giappone è utilizzato quotidianamente. In secondo, invece, è il tè matcha, che nel mondo nipponico è utilizzato a fini cerimoniali, oltre che per aromatizzare i dolci.

Indipendentemente dalla sua origine, anche noi amiamo spesso consumare il tè verde, ma non tutti ne conoscono nel dettaglio le proprietà.

Pochi sanno che questa amatissima bevanda potrebbe proteggere cervello e sistema respiratorio

Il tè verde contiene delle sostanze dette catechine, che alcuni conoscono per il loro effetto antiossidante. Chi consiglia questa bevanda spesso lo fa proprio in virtù delle sue proprietà antiossidanti. Ma non sono le uniche, perché il tè verde aiuta anche a tutelare il sistema respiratorio e, in particolare, potrebbe mitigare i problemi dovuti al fumo.

Inoltre, sembra anche avere degli effetti positivi sulla tutela del cervello, aiutando a prevenire malattie di carattere neurodegenerativo. Sono inoltre state osservate proprietà benefiche per quanto riguarda la tutela del sistema cardiovascolare e la protezione da eventi infiammatori dovuti allo stress.

Quindi, un corretto consumo di tè verde può aiutare sotto molteplici aspetti, anche se non si tratta di certo di una cura miracolosa. Esso, infatti, deve essere inserito in una dieta equilibrata e soprattutto all’interno di una vita sana. Si consiglia, inoltre, per tutto ciò che riguarda l’alimentazione, di chiedere sempre il parere delle figure professionali competenti.