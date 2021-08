La pizza si preparata in tantissimi modi e per la sua bontà è conosciuta in tutto il Mondo. Ma pochi sanno che preparare la pizza al ragù è una prelibatezza per il palato e racchiude due tradizioni napoletane. Con una base di pasta per la pizza già pronta, la preparazione richiede solo 15 minuti. Il segreto per preparare un’ottima base di pasta fatta in casa è la lievitazione.

Inoltre, vicino alla pizza è consigliato preparare anche delle gustosissime palline di patate e acciuga. Si possono servire come antipasto o sfizio vicino alla pizza con qualche bruschetta al pomodoro.

Questa ricetta è molto semplice e prevede i seguenti ingredienti:

una base di pasta per pizza preparata precedentemente (si può anche acquistare già pronta);

150 grammi di passata di pomodoro;

250 grammi di carne trita;

60 grammi di pancetta;

un peperone verde;

70 grammi di emmental grattugiato;

2 cucchiai di olio;

sale a piacere

2 cucchiai di senape (quest’ingrediente è opzionale, serve a dare un gusto intenso alla pizza).

Preparazione in solo 15 minuti

Scaldare l’olio in una padella antiaderente e unire la carne, aggiungere il sale e fare rosolare per cinque minuti. Se è necessario aggiungere un cucchiaio di acqua. Poi, tagliare la pancetta a cubetti e far rosolare in una padella per cinque minuti con pochissimo olio. Unire la pancetta e la carne, aggiungere la senape (a piacere) e mescolare il tutto. Far rosolare per due minuti in modo da far amalgamare tutti i sapori.

Nel frattempo, tagliare il peperone verde a quadratini e farlo rosolare con un poco di olio in padella, poi unire il composto precedente.

Mescolare il tutto, stendere la pasta della pizza sulla placca da forno, distribuire sopra la pasta la polpa di pomodoro e il ragù di carne. Poi, spolverare sopra il formaggio e infornare nel forno preriscaldato a 240 gradi per circa 15 minuti. Servire la pizza al ragù calda appena sfornata.