Pochi sanno che possiamo avere zucchine sempre fresche coltivandole in casa con questo trucco di riciclo

È tornata la primavera. Giardini, orti e balconi possono fiorire di nuovo. È questo il periodo in cui seminare molte piante e ortaggi, se vogliamo raccogliere i frutti in estate. Tra questi, anche la zucchina, una delle verdure più amate e versatili in cucina. Chi non ha un angolo verde o molto spazio da dedicare all’agricoltura, può comunque coltivarle in casa ricorrendo a un trucco di riciclo.

Infatti, è possibile coltivare le zucchine riutilizzando dei vecchi boccioni dell’acqua. In questo modo avremo zucchine sempre fresche, prive di insetticidi nocivi e a portata di mano. Mangeremo bene, con la soddisfazione di aver prodotto noi stessi quello che portiamo in tavola. Infine, ma non per importanza, risparmieremo parecchi soldi, altrimenti spesi al supermercato o dal fruttivendolo.

Vediamo come coltivare le zucchine a casa nostra (anche senza un orto).

Come anticipato, per coltivare le zucchine in casa abbiamo bisogno di un vecchio boccione dell’acqua. Intendiamo uno di quei grandi contenitori (da 5 litri o più) utilizzati nei dispenser, che solitamente troviamo negli uffici. Dopo esserci procurati uno di questi boccioni, possiamo cominciare.

Partiamo mettendo il collo del boccione verso l’alto. Dobbiamo ritagliare due piccole finestrelle speculari, a forma di trapezio, subito sotto l’imboccatura (dove il boccione si restringe). Ricordiamo di ritagliare il trapezio solo su tre lati, in modo da creare un’apertura che possiamo aprire e chiudere. Per comodità, lasciamo intatto il lato in basso.

A questo punto, poco sotto le finestrelle, foriamo il boccione con dei piccoli buchi (basterà un ago per farlo). Dopodiché riempiamo il boccione di terra e interriamo una piccola pianta di zucchina. Non dovremo far altro che annaffiare la pianta con regolarità, sfruttando le finestrelle lasciate aperte sui lati.

Consigli per annaffiare al meglio la nostra pianta casalinga di zucchine

Pochi sanno che possiamo avere zucchine sempre fresche coltivandole comodamente dentro casa, eppure è così. Per avere i risultati sperati, però, è molto importante che il terreno delle zucchine sia costantemente umido. Per questo, per non dover ricordare di annaffiarlo costantemente, possiamo applicare un erogatore contagocce nelle finestrelle sui lati del boccione.

Passati i primi 20 o 30 giorni, potremo vedere i primi fiori spuntare. Al contempo, potremo notare la nascita delle prime piccole zucchine, che potremo cogliere dopo 48 giorni circa dall’interramento. In questo modo, per tutta l’estate avremo zucchine grandi e sane, coltivate con le nostre mani.

