Diversi alimenti hanno delle proprietà che giovano alla salute della nostra pelle. Possiamo sfruttare questo loro effetto sia dall’interno che all’esterno. Per questo la cosmesi ne fa largo utilizzo, in particolare quando si tratta di prodotti di origine naturale. I diversi alimenti sono più indicati per alcuni trattamenti, piuttosto che per altri. Quindi, dovremo selezionarli in base alle nostre esigenze. Ad esempio, pochi sanno che possiamo avere pelle morbida e luminosa usando i tuorli in questo modo intelligente che stiamo per illustrare. Possiamo poi agire ancora più a fondo combinandoli con altri ingredienti comunemente presenti in dispensa.

Non solo, ma proprio gli albumi d’uovo possono diventare dei detergenti naturali anche per la pelle delle nostre borse e scarpe. Tutto sta nell’agire con cura e delicatezza.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Insomma, invece di buttarli via dopo aver usato i tuorli per qualche ricetta, sfruttiamo gli albumi per le loro tante qualità.

Pochi sanno che possiamo avere pelle morbida e luminosa usando i tuorli in questo modo intelligente

Per far agire direttamente sulla pelle gli albumi, la cosa migliore è realizzare una maschera. Ce ne sono di diverse tipologie, ma la maschera più semplice è sicuramente quella che vede la combinazione di albumi e farina. Aggiungiamo abbastanza farina da avere una crema corposa e non troppo liquida e applichiamola sulla pelle lasciandola agire per 15 minuti. La pelle apparirà subito più in salute dopo il risciacquo e possiamo anche idratarla con una crema per il viso.

In alternativa, possiamo montare l’albume, così da renderlo abbastanza compatto per l’applicazione. Rimuoviamolo con un dischetto in cotone imbevuto nel succo di limone. Così restringeremo i pori, ma non esponiamoci poi alla luce diretta, perché potrebbe creare delle macchie chiare sulla pelle. Un effetto simile, ma più delicato, possiamo ottenerlo rimuovendo la maschera di albume e farina con un dischetto di cotone imbevuto in acqua di rose.

Infine, se vogliamo nutrire la pelle in profondità rendendola luminosa e senza impurità, la ricetta è una. Mischiamo insieme un albume d’uovo, 2 cucchiai di yogurt bianco, 2 cucchiai di miele, 3 cucchiai di farina d’avena e 1/2 bicchiere d’acqua calda.

L’albume d’uovo per la cura delle pelli

Quando si tratta di pulire un materiale di origine naturale, spesso la soluzione dovrebbe essere essa stessa naturale, per evitare di rovinarlo. Per questo, possiamo avere borse in pelle come nuove con queste tecniche di pulizia creata dagli esperti con ingredienti naturali. Aggiungiamo qui l’utilità dell’albume d’uovo, da applicare prima in zone nascoste della borsa. Prima, lo dovremo montare a neve e poi applicare con un dischetto di cotone. Ci aiuterà a rimuovere le macchie indesiderate e a nutrire la pelle contro l’umidità. Ricordiamoci di risciacquare l’albume una volta asciutto e di lasciar seccare la borsa all’aria.