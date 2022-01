Durante la stagione fredda i lavori nell’orto si riducono drasticamente specialmente nelle zone soggette a frequenti gelate. Tuttavia anche se l’orto potrebbe sembrare nero e desolato ci sono delle operazioni che si potranno effettuare anche durante il periodo invernale. Eppure pochi sanno che per un orto rigoglioso in primavera ma anche in inverno bastano pochi e semplici trucchi.

Se si sono coltivati ortaggi invernali il periodo sarà ottimale per raccogliere molti di loro. Ma la raccolta non è l’unica cosa da fare in inverno.

Da gennaio a marzo, infatti, si potrà procedere con la vangatura del terreno. Molti sottovalutano questo lavoro che, tuttavia, è necessario per riuscire a smuovere il terreno per le future coltivazioni.

Sempre nel mese di gennaio e febbraio si potrà procedere con alcune semine in vaso da trapiantare, poi, in piena terra. Tra queste troviamo la lattuga a cappuccio e la lattuga da taglio.

Come si scriveva in precedenza, la prima cosa da fare sarà la vangatura del terreno. Per procedere sarà bene aspettare che il terreno sia asciutto e, soprattutto, non gelato.

Meglio evitare la mattina presto o la sera e procedere, invece, nelle ore centrali e più calde della giornata.

Questi tre mesi che precedono la primavera, poi, saranno perfetti anche per effettuare alcune tipologie di concimazione.

Solitamente è preferibile effettuarle in autunno ma se non lo si è fatto si sarà ancora in tempo a procedere.

Si potrà concimare utilizzando del letame o del compost specialmente le zone dove si andranno a coltivare alcuni tipi di ortaggi.

Tra questi troviamo i pomodori, le angurie, le melanzane e le zucchine. Il letame, poi, dovrà essere interrato così come il compost per poter agire al meglio.

Per le semine meglio attendere che le temperature si alzino leggermente. Il rischio gelate si protrarrà a lungo ma con temperature più alte si potrà cominciare con la semina.

Queste dovranno avvenire evitando i momenti in cui il terreno è particolarmente fradicio o gelato.

Alcuni ortaggi, poi, potranno essere coltivati sotto ad un tunnel prima del trapianto in pieno campo.

Per combattere la crescita delle erbacce sarà necessario procedere con pacciamature sia naturali che utilizzando dei teli in plastica.

La pacciamatura, inoltre, servirà anche per scongiurare la maggior parte dei rischi legati alle gelate, comprese le tardive.

Si potranno utilizzare paglia, foglie, segatura o aghi di pino perfetto per le piante che richiedono un terreno a pH acido.