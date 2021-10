Quella che recita “Una mela al giorno toglie il medico di torno” sarà pure una filastrocca istruttiva, ma ha dei fondamenti scientifici. Infatti un regime alimentare ricco di frutta, verdura e omega 3 unito ad uno stile di vita corretto, possono diminuire i rischi di tante patologie. Infatti le abitudini sane, non solo alimentari, sono pietre miliari per aspirare ad una vita lunga e felice. Tra queste rientra sicuramente quella di eseguire periodicamente analisi ed esami specifici a seconda dell’età. Ad esempio chi ha 60 anni deve fare questi controlli per una vita longeva e felice. Inoltre è fondamentale prima dei controlli assumere determinati atteggiamenti. Ciò in quanto si potrebbero avere brutte sorprese se prima delle analisi non si adottano questi 3 comportamenti che molti ignorano.

Eseguire gli esami del sangue è molto importante per la nostra salute, in quanto in questo modo possiamo tenere sotto controllo i valori del colesterolo, di glicemia e trigliceridi. Ma non sono solo questi valori ad essere importanti per il nostro benessere. Infatti, pochi sanno che per scongiurare malattie nel sangue questi valori non devono sballare, ovvero i valori dei globuli bianchi o leucociti. Questi sono cellule presenti nel sangue che proteggono l’organismo contro virus, batteri e contro corpi estranei entrati nell’organismo. Insomma sono l’elemento più importante per il nostro sistema immunitario.

A cosa servono i globuli bianchi?

Ci sono diversi tipi di globuli bianchi e sapere la percentuale presente di ognuno nell’organismo, consente di avere più informazioni sul proprio stato di salute. In particolare si distinguono in 6 sottogruppi, ognuno con una funzione e sono:

eosinofili;

basofili;

monociti;

linfociti;

neutrofili e cellule dendritiche.

Questo conteggio può richiedersi per vari motivi, ad esempio per valutare la presenza di un’infezione, di allergie, di malattie autoimmuni. O, più semplicemente, per fare uno screening di varie malattie. Qualora dall’emocromo i globuli bianchi risultassero elevati si è in presenza della cosiddetta leucitosi, che indica che l’organismo sta lottando contro qualcosa. Questo indurrà a dover conoscere la causa scatenante del loro aumento e iniziare tempestivamente la cura.

Nel caso di un valore basso, siamo di fronte alla leucopenia, ovvero il numero di globuli bianchi è inferiore alla norma. Il valore varia a seconda dell’età e del genere.

Le cause di aumento o di abbassamento di globuli bianchi possono essere tante. Tra queste, l’anemia, il consumo di alcuni farmaci, droghe, tumori o la leucemia, malattie infiammatorie, allergie, infezioni, lo stress e il morbillo.

Qualora si soffra già di una malattia virale o se ne stia venendo fuori, è normale avere questi valori alti. Ma se diversamente non c’è nulla di questo, è necessario consultare il medico e approfondire.

Un numero più basso di globuli bianchi rende l’organismo più vulnerabile a contrarre virus e batteri. In alcuni casi è il sintomo di un problema medico da risolvere. Fra questi ci sono le condizioni che compromettono il midollo osseo, malattie autoimmuni, alcuni tipi di tumori, ma anche l’uso di determinati farmaci e la chemioterapia. Ad ogni modo è fondamentale sottoporre i risultati delle analisi al proprio medico che effettuerà la dovuta valutazione.

