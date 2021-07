Le piante ci regalano tanta soddisfazione ma ci richiedono anche molto lavoro. Il vento e le correnti possono danneggiare le nostre piante e le colture nell’orto. Per evitare che ciò accada dobbiamo sapere che ci sono diversi trucchetti che possiamo adottare per proteggerle. Scopriamoli insieme.

Pochi sanno che per proteggere le piante dal vento bastano questi semplici trucchetti

Se le nostre piante vivono sul balcone o sul terrazzo possono seccarsi e danneggiarsi facilmente per via del vento.

Innanzitutto, dobbiamo cercare di garantire alle nostre piante stabilità per proteggerle il più possibile. Quindi, utilizziamo un frangivento per ripararle e per garantire loro una buona stabilità mettiamo dei sassi tra un vaso e un altro.

Se la nostra pianta dimora in un vaso molto ampio, consigliamo di utilizzare un tutore. Un tutore è una struttura generalmente formata da un palo che permette alla pianta di mantenersi eretta.

Orto

Per l’orto possiamo adottare diverse soluzioni. La prima è la siepe, che è la soluzione perfetta per proteggere l’orto dai venti freddi. Inoltre, la siepe non richiede grande manutenzione. Le piante più adatte a questo scopo sono tamerici, cipressi e rosmarino.

La siepe non dovrà essere molto alta e nemmeno troppo vicina alle piante dell’orto. Se fosse troppo vicina alle piante potrebbe danneggiarle. Se la siepe è troppo alta toglierà molta luce naturale utile per far crescere bene le colture.

Un’altra soluzione efficace è il canneto. Questa è perfetta per orti esposti a venti intensi. Proprio come per la siepe, anche in questo caso non dovrà essere molto alta per non sottrarre luce preziosa alle colture. La Redazione consiglia di utilizzare il bambù che è il materiale più adatto a questo scopo.

Pochi sanno che per proteggere le piante dal vento bastano questi semplici trucchetti. L’ultimo di questi è adatto ad orti piccoli. Per questi possiamo usare una rete con rampicante. Questa soluzione però è la più precaria ed è da evitare per orti molto estesi ed esposti a forti correnti. Per la rete possiamo usare piante come la vite, il caprifoglio e l’edera.

