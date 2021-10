Pochi sanno che per proteggere il cane da pulci e zecche basta questo sorprendente prodotto

La stagione autunnale oramai è arrivata, le temperature si stanno pian piano abbassando e anche la natura risente del cambiamento.

Durante questo periodo dell’anno la presenza di zecche e pulci è molto invasiva e possono rivelarsi, in alcuni casi, davvero pericolose per il nostro cane.

Per questa ragione è importante anche controllare il suo manto, per poi pulire e profumare il pelo grazie a questi prodotti naturali che abbiamo tutti a casa.

Prevenzione e cura del nostro cane sono fondamentali, in particolare, quando decidiamo di portarlo a casa dobbiamo dedicargli tutte le attenzioni necessarie.

Ovviamente non hanno il dono della parola ma si fanno capire in altri modi: per esempio ci potrebbe essere utile capire per quali motivi i cani piangono.

Il cane viene spesso colpito da attacchi di pulci e zecche, quindi, dovremo prestare attenzione sia durante il periodo più caldo che in autunno.

Quest’olio che molti non conoscono è un ottimo antiparassitario, avendo un odore particolarmente sgradevole per i fastidiosi animaletti.

In questo modo staranno lontani dal nostro cane; potremo applicare l’olio direttamente sul suo manto oppure potremo preparare uno spray apposito.

Si tratta dell’olio di Neem, noto per le sue straordinarie proprietà e la sua incredibile versatilità; infatti è anche utilizzato da molti per proteggere le orchidee dai parassiti.

Questo prodotto è del tutto naturale, ideale per salvaguardare la salute dell’ambiente ed è utile per qualsiasi tipologia di pelo.

Basterà applicarne due o tre gocce sul pelo, cercando di non dimenticare nessun punto che potrebbe essere preso d’assalto.

Altrimenti possiamo preparare uno spray fatto in casa utilizzando mezzo litro d’acqua tiepida, 1,5 ml di sapone neutro e 2,5 ml di olio di Neem puro solubile.

Inizialmente prendiamo una bacinella e mescoliamo attentamente l’acqua con il sapone per poi unirci l’olio di Neem.

Successivamente versiamo la miscela in uno spray ed utilizziamolo subito dopo averlo preparato perché altrimenti perderà la sua efficacia.

Solo in pochi sanno che per proteggere il cane da pulci e zecche basta questo sorprendente prodotto che ci aiuta anche a mantenere il suo pelo lucido.

Come captare la loro presenza

Se il cane è preso d’assalto dalle pulci lo noteremo grattarsi spesso, cercando in qualche modo di allontanarle.

Riusciamo a rilevarle più facilmente nei punti dove c’è meno pelo, per esempio sotto la pancia oppure sotto le ascelle.

Le zecche si possono anche facilmente individuare a occhio nudo ma dovremo eliminarle con molta attenzione.

Questi parassiti, oltre ad essere fastidiosi, possono contagiarci causando diverse patologie che possono rilevarsi pericolose.