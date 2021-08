Non sono in molti a saperlo ma esiste un collegamento tra una dieta ricca di vitamina A e una maggiore protezione dal cancro alla pelle. In questo articolo, allora, parleremo del carcinoma spinocellulare e di come, nel contesto di una dieta equilibrata, frutta e verdura aiutino a prevenirne l’insorgenza.

Infatti, davvero in pochi sanno che per prevenire questo tumore è questa la migliore dieta da seguire.

Lo studio a riguardo

Generalmente, i tumori della pelle sono estremamente difficili da prevenire. Secondo un recente studio, però, si è riscontrato che seguire una dieta ricca di vitamina A può abbassarne sensibilmente il rischio. La tesi portata avanti da questo gruppo di ricercatori ha analizzato i dati di oltre 100.000 persone nell’arco di 26 anni, tenendo conto di vari fattori: come, ad esempio, colore della pelle e dei capelli, casi di malattie simili in famiglia e precedenti scottature solari importanti.

Riscontrando come risultato che assumendo regolarmente cibi ricchi di vitamina A, il rischio di sviluppare un carcinoma spinocellulare diminuisce circa del 17%. Evidenziando così un rapporto inversamente proporzionale tra l’assunzione di questa vitamina e dei suoi precursori, i carotenoidi, con il presentarsi di questo tipo di tumore.

Il dato osservato da questi ricercatori riguarda poi l’assunzione di vitamina A da parte di fonti vegetali, piuttosto che da fonti animali o da integratori. Sebbene, infatti, sia possibile trovarla in alcuni alimenti di origine animale, potremo sempre trovare dei suoi precursori anche in cibi di origine vegetale. Per esempio, alimenti come carote, zucca, albicocche, rucola, pomodori, spinaci, pesche e molti altri ancora sono estremamente ricchi dei suoi precursori, i carotenoidi. Rendendoli quindi una scelta fantastica e perfetta per integrare una dieta sana ed equilibrata con una dose giornaliera di vitamina A. Una vitamina anche estremamente utile alla salute degli occhi, dei denti e delle ossa, ma anche per il buon funzionamento del sistema immunitario.

Ovviamente, occorre ricordare che nessuna di queste scelte alimentari può sostituire l’uso di protezioni solari o il parere di un esperto. Nonostante praticare questa dieta ci può garantire un aiuto in più, le regole del buon senso andranno sempre applicate. Solo in questo modo potremmo essere sicuri di aver fatto tutto il possibile per evitare questa terribile malattia.

