La scienza sta sempre di più scoprendo rimedi contro malattie che un tempo sembravano impossibili da contrastare. In particolare ci si è concentrati sullo studiare quali possono essere i cibi e le bevande che con le loro proprietà portano benessere al nostro organismo.

Ad esempio si è scoperto quanti grammi di frutta possono mangiare chi soffre di glicemia alta. Nei prossimi paragrafi analizzeremo come pochi sanno che per prevenire l’Alzheimer è questa la migliore dieta da seguire.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina Fit, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Una malattia che come si sa colpisce la memoria in particolare in età avanzata. Anche se ci sono alcuni farmaci che possono aiutare contro la perdita di memoria, la dieta può essere un’ulteriore soluzione come confermano alcuni studi.

Uno studio fatto a New York

In particolare, ci riferiamo allo studio dei ricercatori della Columbia University e pubblicato sulla rivista Neurology. La ricerca ha visto protagonisti circa 1.219 newyorchesi senza nessun disturbo cognitivo la cui età era superiore a 65 anni.

Elemento caratterizzante lo studio è aver chiesto ai partecipanti di compilare un diario dettagliato delle loro abitudini alimentari. Il periodo di osservazione è stato circa un anno e mezzo, trascorso il quale ai pazienti è stato prelevato un campione di sangue.

Attraverso questo prelievo si è visto il livello della proteina cosiddetta beta-amiloide difficilmente misurabile nel cervello ma facilmente individuabile nel sangue. I risultati sono stati sorprendenti.

Infatti, i ricercatori hanno visto come individui che consumavano omega-3 avevano bassi tassi di proteina beta-amiloide nel sangue. Questa proteina infatti è spesso connessa alla malattia di Alzheimer e quindi ai problemi di memoria.

Pochi sanno che per prevenire l’Alzheimer è questa la migliore dieta da seguire

Partendo da questa scoperta è stato tracciato una specie di menù da seguire perché si è notato che gli omega 3 consumati derivavano da insalata, frutta, carne di pollo, margarina e pesce.

Inoltre, la ricerca conferma come la dieta mediterranea possa essere utilissima a prevenire disturbi cognitivi leggeri ma che spesso sono l’anticamera dell’Alzheimer.

Quindi, in conclusione, oltre ad alcune bevande, per prevenire il morbo di Alzheimer basta inserire nella dieta questi alimenti. Ovvero il pesce, la frutta secca oleaginosa (nocciole, mandorle e noci) e anche la carne di pollo.

Il motivo è che questi sono alimenti che presentano grassi polinsaturi omega-3 che hanno l’abilità di ridurre nei livelli di sangue proprio la proteina beta-amiloide.

Ovviamente per ogni dieta da seguire è sempre bene chiedere prima un parare al proprio medico curante o al dietologo per prevenire eventuali rischi che possono insorgere.