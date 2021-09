La propoli è una sostanza resinosa che le api più esperte raccolgono tra agosto e ottobre dalle gemme dei pioppi, delle querce, delle betulle, dei pini, degli abeti, ecc. Questa resina è modificata da alcuni enzimi presenti nella loro saliva e nell’apparato digerente. Viene, poi, unita alla cera d’api ottenendo così una sostanza aromatica, il cui colore varia dal giallo-verde, al rossastro, fino al marrone e il sapore va dal tipico acre-amaro fino a quasi dolce. Vari studi scientifici confermano che è un antibiotico naturale usato dall’uomo da più di 2000 anni e le sue proprietà variano a seconda dell’origine botanica e geografica. Pochi però sanno che anche per la salute di cani e gatti esiste un rimedio naturale e prezioso, appunto la propoli.

Composizione e proprietà della propoli

La diversità delle sue caratteristiche fisiche, come il colore, l’aroma e il sapore determinano una composizione chimica variabile:

50-55% di resine

25-35% di cera

5-10% di polline

5-10% di oli essenziali

5% di sostanze organiche, tra le quali le più importanti sono i flavonoidi, i minerali, le vitamine del gruppo B, la vitamina C e la vitamina E.

Le sue proprietà, infatti, sono molteplici: battericide, fungicide, antivirali, cicatrizzanti, immunostimolanti, vasoprotettive, antiossidanti e antirrancidenti.

Pochi sanno che per la salute di cani e gatti esiste un rimedio naturale e prezioso

La propoli per cane e gatti è molto utile ed è un valido ausilio nella cura di diversi disturbi:

viene usata in campo dermatologico per ulcere, ferite e dermatiti atopiche

aiuta nelle piccole affezioni del cavo orale

supporta la cura di patologie respiratorie, gastriche, urinarie e dell’orecchio

rinforza il sistema immunitario.

In commercio esistono diverse formulazioni: c’è quella in polvere e quella in gocce, totale o idroglicerica. La prima è più facile da somministrare perché si può mescolare nel cibo ed è utile nella stimolazione del sistema immunitario e per le patologie gastriche. L’estratto totale ha effetto antibiotico ed è d’aiuto nelle affezioni dell’apparato respiratorio, ad esempio un raffreddore, svolgendo così un’azione emolliente, calmante e disinfettante. L’estratto idroglicerico, invece, è più indicato per i problemi del cavo orale, in quanto senza alcol e quindi non brucia.

I consigli dati finora non vogliono e non devono sostituire l’analisi clinica di un medico veterinario e le eventuali necessarie cure, ma soltanto suggerire un rimedio naturale che potrebbe essere di supporto al cane e al gatto così come all’essere umano.