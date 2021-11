Dalla sua introduzione la cintura di sicurezza ha salvato tantissime persone. Questo semplice strumento, infatti, trattiene il corpo dell’occupante del veicolo per non farlo impattare contro il parabrezza e la plancia in caso di incidente. Inoltre, serve anche a far posizionare l’utilizzatore nella migliore posizione possibile al fine di ridurre la violenza dell’impatto dell’airbag. Come se non bastasse limita grandemente la possibilità che in un impatto i passeggeri posteriori colpiscano quelli anteriori. Dovremmo sapere però che per funzionare al massimo la cintura di sicurezza deve essere bene assicurata. Ecco allora che alcuni consigli indicati anche dalla casa assicuratrice AXA possono risultare veramente utili. Pochi sanno che per indossare bene la cintura di sicurezza bisognerebbe fare massima attenzione a questi aspetti spesso ignorati.

Aderenza alla clavicola e all’anca

Uno degli aspetti cui bisogna fare attenzione riguarda l’inclinazione del sedile. Si potrebbe infatti commettere l’errore di inclinarlo eccessivamente nella falsa convinzione di stare più comodi.

Dovremmo sapere invece che la posizione consigliata è quella di mantenersi il più verticale possibile. Questo consentirebbe al corpo di stare a contatto con la cintura di sicurezza e di realizzare la misura di contenimento del nostro corpo in caso di forti scossoni. Questo ovviamente riguarda non solamente il conducente che deve guardare la strada. Ma anche gli altri passeggeri.

Peraltro, l’obbligo di assicurare la cintura di sicurezza vige non solamente quando ci troviamo in macchina, anche in altri mezzi come ad esempio gli autobus non urbani.

La cintura di sicurezza nel suo percorso diagonale è finalizzata a contenere il movimento di alcune parti del nostro corpo. Nella parte alta il passaggio ideale è quello per il centro della clavicola. Scendendo invece alla parte posteriore, la cintura dovrebbe aderire all’anca. Bisognerebbe dunque evitare l’errore commessi da quanti la fanno semplicemente passare per la pancia.

Altro aspetto a cui si dovrebbe porre sempre grande attenzione è che la cintura non presenti torsioni o avvitamenti. La cintura deve essere scendere cioè sempre parallela e senza intoppi sul corpo. Diversamente si rischierebbe di causare abrasioni alla pelle in caso di utilizzo.

Infine sono in molti quelli tentati ad utilizzare degli accessori quali dei cuscini spessi per stare più comodi. Questi potrebbero modificare infatti il posizionamento ideale per la guida. Bisogna ricordare che occorre regolare l’altezza della cintura in base alla persona che la utilizza. Compiere questi gesti d’attenzione è fondamentale per avere un’esperienza di guida piacevole e sicura. Alle volte poi il viaggio in macchina è accompagnato dai nostri amici animali. Potrà allora risultare utile sapere se ai cani va messa la cintura di sicurezza quando viaggiano con noi in auto.