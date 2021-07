I peperoni, insieme a zucchine, pomodori e fagiolini, sono i protagonisti delle tavole estive. Belli, saporiti e colorati. Non sempre facili da digerire, ma con piccoli accorgimenti si possono mangiare senza timore.

Come descritto in questo articolo, Un ortaggio di stagione insospettabile mantiene giovane il cervello e sano il cuore, il peperone ha tantissime proprietà salutari. Infatti è ricco di vitamina C, sali minerali e antiossidanti.

Pochi sanno che per far crescere peperoni gustosi e rigogliosi basta questo semplice trucchetto

Originari dell’America meridionale, i peperoni vennero importati in Europa da Cristoforo Colombo.

Questa pianta per crescere bene, ha bisogno di un clima temperato-caldo. Il terreno, poi, deve essere molto fertile, ben drenato e ricco di calcio.

Attenzione ai ristagni di acqua che potrebbero compromettere la salute delle radici.

I semi di peperone, possono essere conservati per circa 3 o 4 anni. Attenzione, però, perché man mano che invecchiano possono perdere la loro efficacia.

Ecco che ci viene in aiuto una tecnica semplice ed economica, che favorisce la germogliazione dei semi.

In particolare, l’infuso di una pianta officinale, che tutti conosciamo e utilizziamo in casa. Parliamo della camomilla, che con le sue proprietà, aiuta ad ammorbidire i semi. I germogli, così, non rimangono intrappolati nel tegumento troppo duro.

Non solo, questo infuso aiuta a farli germogliare in fretta e prevenire le malattie della pianta.

Ma come si usa questa pianta officinale

Questa tecnica è molto semplice. Basta preparare un infuso di camomilla. Servono 3 o 4 grammi di camomilla essiccata e un bicchiere di acqua bollente. Facciamo ben raffreddare e mettiamo a bagno i nostri semi, per circa 24 o 36 ore.

Naturalmente possiamo utilizzare anche le bustine della camomilla. La dose consigliata è un bicchiere di acqua e una bustina.

I semi trattati con la camomilla, inizieranno a germogliare in pochissimi giorni regalandoci delle piantine sane.

