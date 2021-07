La lavastoviglie è diventata un elettrodomestico indispensabile in casa, ma cibo, grasso e calcare si possono accumulare sia nelle tubature che nell’elettrodomestico stesso, causando un cattivo odore. Inoltre, tali depositi sono terreno fertile per muffe e batteri. Pochi sanno che per eliminare i cattivi odori dalla lavastoviglie sono 2 le cose da fare. Inoltre, bisogna trattare la lavastoviglie con cura, eseguendo una pulizia completa e costante.

Se la lavastoviglie ha un cattivo odore la soluzione più semplice è quella di pulirla accuratamente. La seconda cosa da fare è procedere con alcuni consigli che permettono di far funzionare la lavastoviglie senza sprechi.

Inoltre, mettendo in pratica 5 accorgimenti si può risparmiare sulle bollette e ottenere una casa ecologica.

Andiamo per gradi e analizziamo come rendere la nostra lavastoviglie profumata e pulita.

Per pulire la lavastoviglie bisogna rimuovere i cestelli e lavare il suo interno con una spazzola, un panno o una spugna. Si possono utilizzare rimedi casalinghi ecologici, come il bicarbonato di sodio, l’aceto o l’acido citrico. Ricordiamo che l’acido citrico naturale è presente in quantità maggiore nei limoni. Questi rimedi utilizzati correttamente permettono di eliminare grasso, calcare, muffe e batteri.

Attenzione a non pulire le guarnizioni in gomma solo con l’aceto perchè la gomma diventa porosa.

Oltre alla lavastoviglie ecco un incredibile rimedio naturale per pulire il frullatore ed eliminare tutti i residui di cibo dalle lame senza utilizzare sostanze pericolose.

Consigli utili per assicurare un perfetto funzionamento senza cattivi odori

Questi sono semplici suggerimenti che assicurano una lavastoviglie pulita e non inquinante: