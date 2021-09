Con il tempo, i cuscini sui quali poggiamo la testa tutte le notti si sporcano e ingialliscono. Se non provvediamo ad una loro profonda pulizia possono dare origine a fastidiose allergie. Pochi sanno che per cuscini bianchi, disinfettati, puliti, e soffici bastano cinque semplici trucchi.

Infatti, quando arriva il momento in cui ci rendiamo conto che non è più possibile rimandare, perché cominciano anche ad emanare cattivo odore, non dobbiamo disperare.

Il motivo è semplice. Esistono infatti, dei semplici trucchi che ci permetteranno di far tornare i nostri cuscini puliti e profumati.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

Pochi sanno che per cuscini bianchi, disinfettati, puliti, e soffici bastano cinque semplici trucchi che ora andremo a spiegare.

Ammollo

Prima di lavare i cuscini in lavatrice, metterli in ammollo con l’acqua, la candeggina e il carbonato di sodio.

Questi ultimi due prodotti possono essere sostituiti con una tazza di bicarbonato di sodio.

Pretrattare

Se ci sono macchie ostinate, i cuscini possono essere pretrattati con del bicarbonato di sodio mescolato ad po’ di acqua, e a qualche goccia di tea tre oil.

Strofinare con una spazzola la soluzione sulle macchie.

1. Come lavare i cuscini

Inserire nella lavatrice al massimo due cuscini e attenersi alle istruzioni riportate sulla loro etichetta.

Utilizzare un programma che non vada oltre i trenta o al massimo quaranta gradi, salvo che sulle etichette sia riportata una temperatura maggiore. Evitare l’uso dell’ammorbidente e assicurarsi che dopo il lavaggio il detersivo sia completamente andato via.

Azioniamo la centrifuga della lavatrice anche un paio di volte, se notiamo che l’acqua non sia andata del tutto via.

2. Asciugatura

Se si è in possesso di una asciugatrice utilizzarla facendo attenzione che la temperatura non sia troppo alta.

Dopodiché disporre i cuscini al sole e in orizzontale sui fili di uno stendino per qualche ora. Ogni tanto scuoterli e girarli sul lato opposto.

3. Candeggina e cristalli di soda

Per disinfettare e rendere bianchi i cuscini, inserire nel cestello della lavatrice una pallina colma di candeggina e un’altra con dei cristalli di soda da bucato. Oppure usare assieme, in un’unica pallina, l’aceto di vino bianco e il bicarbonato di sodio.

4. Cuscini ingialliti in ammollo

Se abbiamo dei cuscini molto ingialliti e sporchi possiamo metterli in ammollo in una vasca da bagno o in un grande contenitore per il bucato. Aggiungere una tazza di candeggina e di cristalli di soda.

Oppure una tazza di bicarbonato di sodio sciolto in quattro litri di acqua.

Procedere poi con il lavaggio in lavatrice come indicato nei paragrafi precedenti.

5. Sbiancare con l’aceto

Si possono sbiancare i cuscini diluendo un cucchiaio di aceto di vino bianco in 200ml di acqua tiepida. Pretrattare le macchie o l’ingiallimento prima di lavarli, facendo agire una quindicina di minuti. Con l’aiuto di uno spazzolino strofinare le macchie e procedere con il lavaggio in lavatrice.