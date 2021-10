Tra le verdure più apprezzate in assoluto non si possono non nominare i fagiolini. Si tratta di ortaggi buoni, leggeri e molto nutrienti che si prestano bene a diverse preparazioni.

La raccolta di questi legumi avverrà alla fine dell’estate, da luglio a settembre a seconda del momento di semina.

All’inizio dell’autunno in molti avranno ancora in casa tanti fagiolini da cucinare o, perché no, conservare per l’inverno.

Il vero protagonista delle ricette e delle insalate estive che potrà essere declinato anche in modo più sfizioso per la stagione fredda.

Infatti, si tratta di un alimento che ben si presta ad essere abbinato ad altri ortaggi e a piatti di carne o pesce.

Chi non li coltiva autonomamente ma si reca al supermercato dovrà fare attenzione a quali fagiolini scegliere.

Prima di procedere all’acquisto assicurarsi che il colore dei fagiolini sia uniforme e, se possibile controllare, sodi al tatto.

Come cuocerli

Questo ortaggio potrà essere preparato in diversi modi, oggi lo si vedrà cucinato semplicemente come contorno. Sarà sufficiente mettere a bollire dell’acqua, aggiungere del sale e, una volta ad ebollizione, gettare i fagiolini precedentemente puliti.

La fase della pulizia è molto importante per eliminare le estremità che potrebbero risultare dure e indigeste. I fagiolini cuoceranno perfettamente in soli otto minuti, devono infatti ammorbidirsi ma mai diventare molli e perdere consistenza.

Una volta pronti andranno scolati e messi sotto l’acqua fredda per fermarne la cottura. In alternativa si potranno immergere in acqua e ghiaccio, questo eviterà ai fagiolini di perdere il loro colore verde brillante.

Se si vuole, questi ortaggi potranno essere conditi con un po’ di aceto da aggiungere solo prima di servire in tavola. Oltre all’aceto i fagiolini sono ottimi conditi con un pizzico di sale, un po’ di pepe e un filo di olio extravergine di oliva.

Pochi sanno che per cuocere i fagiolini alla perfezione basta questo trucchetto della nonna

Non molti ci pensano ma per fagiolini pieni di sapore uno dei trucchi tramandati di generazione in generazione vede l’aggiunta di un altro ortaggio.

Si sta scrivendo della verdura per eccellenza, la carota. Infatti aggiungere una carota tagliata a rondelle durante la cottura dei fagiolini li renderà molto più teneri e saporiti.

Ecco, quindi, spiegato perché pochi sanno che per cuocere i fagiolini alla perfezione basta questo trucchetto della nonna.