Prendere un cucciolo è una scelta importante, che ha ripercussioni molto grosse sulla nostra e sulla sua vita. Si tratta infatti di accogliere in famiglia un animale che ci accompagnerà per tanti anni, e che diventerà uno dei nostri migliori amici.

Per questa ragione, ci sono tanti accorgimenti da prendere quando si accoglie un cane o un gatto in casa. Lo Staff di ProiezionidiBorsa ha recentemente indicato, ad esempio, come la cuccia sia un ingrediente fondamentale nella crescita di un cane.

Oggi approfondiamo questa questione, dando dei consigli che di sicuro saranno utili a tutti coloro che si stanno lanciando in questa avventura. Pochi sanno che per crescere un cucciolo di cane o di gatto bisogna prendere queste fondamentali precauzioni. Ricordiamo che è un compito delicato e chi non se la sente può rivolgersi a centri appositi.

L’educazione del cane

Per quanto riguarda i nostri amici cagnolini, dobbiamo trovare loro un ambiente adatto, che sia al riparo da pericoli e da rumori troppo forti. L’aspetto più importante è la temperatura. Deve sempre essere vicina ai venti gradi, ed è fondamentale misurarla spesso per assicurarsi che ci siano sempre le condizioni adatte.

Inoltre, l’ambiente (una cesta potrebbe andare bene) deve assomigliare un po’ ad una tana. Quindi è bene coprirlo con una coperta, pur stando sempre attenti a lasciar passare abbastanza aria.

Come comportarsi con un gatto

Anche il gattino ha bisogno del suo spazi, ed in particolare è bene subito fargli capire qual è la sua lettiera. Così capirà dove deve bere, dove fare i bisogni e dove mangiare. È importante che l’acqua sia sempre fresca, perché i gatti patiscono molto quella un po’ stagnante.

Inoltre, cerchiamo di fargli un po’ di coccole, dobbiamo infatti evitare che si senta troppo solo dopo essere stato separato dalla madre.

Pochi sanno che per crescere un cucciolo di cane o di gatto bisogna prendere queste fondamentali precauzioni. È una sfida difficile ma che se portata a termine porta grandissime soddisfazioni. Se seguiamo tutti i consigli, ci garantiremo il loro affetto e la loro fiducia.