L’estate è ormai finita da un mese circa, ma è come se fosse un ricordo lontano. Magari l’abbiamo voluta cancellare dalla nostra mente perché non abbiamo superato la prova costume. Poco importa, è ora di concentrarci sull’autunno e sulla stagione che arriverà a breve.

È più facile, infatti, seguire un regime alimentare a basso apporto calorico durante i mesi invernali. L’estate non è la stessa cosa senza i gelati, gli aperitivi, i cocktail del weekend. Eppure sono proprio questi che fanno prendere qualche chilo di troppo.

Ci siamo strafogati durante la bella stagione? Pazienza, abbiamo tanto tempo per rimediare ai peccati di gola. Basta seguire delle accortezze semplici e necessarie per eliminare il grasso in eccesso. È vero che la pancia è la parte del corpo più difficile da trattare, proprio per questo consigliamo di rivolgersi al proprio medico, il quale indicherà quale migliore dieta seguire.

A tal proposito, sarebbe opportuno seguire un regime alimentare sano ed equilibrato, integrare cioè tutti i macronutrienti di cui l’organismo necessita. A questo aggiungere l’attività fisica e specificamente per la pancia potrebbero essere molto utili gli esercizi addominali.

Oltre al piano alimentare e all’attività fisica, potrebbero essere utili anche dei rimedi naturali. Infatti pochi sanno che per avere la pancia piatta e contro il gonfiore addominale questa bevanda sarebbe l’ideale.

Una bevanda detox

Esistono degli alimenti ottimi da sé ma se combinati insieme potrebbero fare la differenza. Per esempio, mettere insieme il cetriolo, l’ananas, il kiwi e il sedano potrebbe essere la scelta ideale come soluzione detox per controllare il gonfiore addominale e per raggiungere prima la desiderata pancia piatta.

Il cetriolo è un alimento davvero speciale: è indicato nelle diete ipocaloriche in quanto 100 gr di prodotto apportano solo 14 calorie. Inoltre contiene tante vitamine e sali minerali. Ed è fonte di antiossidanti. Potrebbe anche apportare beneficio per quanto riguarda il controllo sul colesterolo. Ma non è finita qui, poiché il cetriolo potrebbe essere un toccasana sia a livello diuretico che al livello del buon funzionamento dell’intestino, grazie al contenuto di fibre. L’ananas, invece, è fonte di antiossidanti e contiene in modo particolare la vitamina C ed è famosa per avere effetti diuretici, oltre che per fornire energia.

Anche il sedano è molto indicato per i suoi effetti diuretici, per contrastare il senso di fame e per ridurre eventuale problemi di meteorismo. Infine, il kiwi è ricco di vitamine e fibre, necessarie per il corretto funzionamento intestinale.

Bisogna spellare un cetriolo e un kiwi, poi tagliare l’ananas a fette e privarla della buccia, e pulire il sedano e tagliarlo a tocchetti. Frulliamo il tutto con dell’acqua minerale per ottenere un frullato detox che potrebbe aiutare a sgonfiare la pancia. Si può fare anche il centrifugato, ma per risparmiare sulla bolletta consigliamo di fare il frullato.