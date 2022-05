Quando arriva la bella stagione, uno dei piaceri più grandi è passare del tempo sul balcone o sul terrazzo. Concedersi un pranzo o una cena all’aperto, o semplicemente godere dei raggi del sole, è davvero bellissimo. Tuttavia, il sole e il caldo segnano il ritorno di molti insetti e alcuni di essi possono essere molto fastidiosi. Pensiamo ad esempio alle formiche o alle zanzare, che cercano di entrare in casa rovinando i nostri momenti di relax. Oggi, però, vogliamo concentrare l’attenzione su altri insetti a dir poco indesiderati: stiamo parlando di vespe e calabroni. Questi sono soliti nidificare negli angoli più nascosti e se lo fanno nelle vicinanze di porte e finestre può essere un problema.

Per fortuna, ci sono dei classici rimedi della nonna che possiamo utilizzare per tenere lontani da noi questi insetti. Tra i più comuni abbiamo l’aglio e il caffè, ma ci sono anche altri rimedi e trappole molto efficaci per risolvere questo problema. Con questo articolo vogliamo suggerirne uno molto semplice da utilizzare e che non solo riuscirà ad allontanare questi insetti, ma profumerà anche gli ambienti.

Pochi sanno che per allontanare vespe e calabroni dal balcone anziché caffè e aglio possiamo usare questo profumato repellente naturale

Vespe e calabroni possono davvero darci il tormento. Prima di tutto, dobbiamo sapere che questi insetti sono attratti da alcuni odori. Pertanto, per non attirarli potrebbe essere utile non lasciare per casa resti di cibo come carne e pesce, ma anche bevande dal sapore dolce. Proprio come amano determinati odori, vespe e calabroni ne odiano altri. Sebbene nei negozi possiamo trovare diversi prodotti chimici utili ad allontanare questi animali, molti di noi preferiscono usare rimedi naturali. Proprio per questo motivo, oggi vogliamo spiegare come realizzare un repellente naturale dal profumo davvero gradevole. Per realizzarlo ci serviranno 3 ingredienti: l’alloro, l’olio essenziale d’arancia e quello di eucalipto. In alternativa, possiamo sostituire l’olio essenziale di eucalipto con le foglie della pianta, per ottenere lo stesso risultato.

Come procedere

Pochi sanno che per allontanare vespe e calabroni possiamo usare questo formidabile prodotto naturale. Riempiamo una bottiglia con mezzo litro d’acqua ed aggiungiamo 15 gocce di olio essenziale d’alloro, 15 di quello d’arancia ed altrettante di quello d’eucalipto. Una volta miscelato il tutto, sarà sufficiente vaporizzare la soluzione in prossimità di porte e finestre, balconi e terrazzi. Se invece useremo le foglie di eucalipto, facciamole bollire per 10 minuti, spegniamo la fiamma e lasciamo macerare per due giorni. A questo punto, trasferiamo il composto in una bottiglia con spruzzino. Dopo aver aggiunto i due oli essenziali, potremo usare il profumatissimo repellente per risolvere questo comune e fastidioso problema.

