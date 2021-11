Il freddo ci riporta alla mente la piacevole sensazione di una stanza riscaldata dal fuoco di un grande camino. Questa è un’immagine forse stereotipata, ma che ci trasmette gioia e serenità. Sono in molti così quelli che si dicono desiderosi di un camino. Ma poi devono rinunciare perché pensano che nel loro appartamento avere un camino sia impossibile. Può essere per la mancanza di una canna fumaria cui accedere comodamente. Oppure perché ritengono necessario dover utilizzare un precedente impianto come base per l’installazione. Oppure perché sanno che mantenere un camino a legna può essere difficile e ci sono molti errori che potrebbero creare danni economici ed ambientali.

Eppure grazie alla tecnologia qualsiasi stanza di qualsiasi residenza, villa o appartamento che sia, può dotarsi di un camino. Bisogna solo abbandonare l’idea che un camino debba necessariamente andare a legna. Potrebbero così realizzarsi molti sogni, anche se abbandonando l’idea della fiamma libera. Ma il risultato potrebbe essere ugualmente accogliente e rilassante. Pochi sanno che ovunque si può installare un camino che ci scalda per l’inverno, ecco 3 tipologie universali.

Eleganti, accoglienti e piacevoli da vedere

Il primo dei 3 metodi che proponiamo è quello del camino elettrico. Esistono modelli in tutto e per tutto simili al classico camino tradizionale a legna, ma per funzionare hanno bisogno solo di una presa della corrente. La fiamma è simulata, ma l’effetto è personalizzabile e di sicuro impatto. Al buio, infatti, potrebbe sembrare un fuoco vero. Il funzionamento è, però, quello di una stufa elettrica, cui viene aggiunto un sistema di aereazione forzata per far circolare il caldo nell’ambiente. Il suo funzionamento si somma, senza sostituirsi, all’impianto già esistente. Ma è in grado di rendere un ambiente speciale.

Anche il metodo a vapore ci permetterà l’installazione di un camino in casa senza la necessità di una canna fumaria e altre spese gestionali. L’effetto straordinario del camino a vapore è possibile grazie alla vaporizzazione dell’acqua contenuta in un serbatoio e che lo trasforma in vapore. Tutto ciò che bisogna fare è infatti usare un telecomando per regolarlo. È incredibile ma le fiamme sono fredde in questo camino. Si tratta infatti di lingue di vapore acqueo illuminate a led e che possono essere modificate in altezza e colore, grazie a degli speciali faretti colorati. L’accensione è immediata, ed anche in questo caso non servirebbe altro che una presa della corrente per farlo funzionare. L’inserimento di una struttura del genere è praticamente universale, non creando problemi di surriscaldamento né ovviamente rischi per la salute.

L’ultima soluzione che proponiamo riguarda l’allestimento di un caminetto a bioetanolo. In questo caso l’impatto visivo è quello classico: possiamo vedere la fiamma scintillare davanti ai nostri occhi come se avessimo un classico camino a incastro. La combustione in questo caso genera solo CO2 e vapore acqueo. Quindi non c’è bisogno della classica canna fumaria per funzionare. In compenso però hanno bisogno di una presa d’aria esterna affinché sia garantito il necessario ricambio d’aria. Infatti la combustione avviene, anche se in forma non considerabile nociva.

Ecco allora che potremmo affidarci ad un produttore esperto per approfondire come realizzare il sogno di avere un camino in casa.