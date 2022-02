La firma digitale sta ormai spopolando negli ultimi tempi. È necessaria per alcune operazioni di firma online, soprattutto per richieste o documenti ufficiali. Addirittura, anche per fare domanda di Bonus, come quello Cultura per i diciottenni o per i Bonus mobili o grandi elettrodomestici. Si tratta di un codice binario (fatto di 0 e 1) associato alla nostra firma. Dà validità legale ai documenti informatici come contratti, dichiarazioni o atti amministrativi. Quindi si basa su concetti di autenticità, integrità e non ripudio. Infatti pochi sanno che oltre ad accedere ai servizi di INPS e INAIL questo servizio ci può aiutare in molti altri modi.

Come averla acquistando kit personalizzati

Ma come si fa ad avere la firma digitale? Al momento esistono dei pacchetti firma digitale, offerti da enti certificatori di firma. Tra questi esistono, ad esempio, Aruba e Poste Italiane. Il primo offre pacchetti completi che partono dai 40 euro e superano anche i 60. Per il secondo le cifre non si discostano di molto: esiste un pacchetto da 45 euro valido per 3 anni che offre un’attivazione direttamente online e una chiave di autenticazione con la firma da utilizzare nei servizi online di Poste. La firma digitale viene usata moltissimo dalle imprese, ma per i privati cittadini si potrebbe aggirare l’ostacolo.

Pochi sanno che oltre ad accedere ai servizi INPS e INAIL lo SPID sarebbe l’unico modo per avere la firma digitale gratuita

Abbiamo da poco parlato, in questo articolo, dello SPID. Come attivarlo gratuitamente con un documento di identità e abbiamo brevemente visto perché è importante averlo. Lo SPID ha superato nel novembre dello scorso anno i 26 miliardi di identità attive. Infatti, questo servizio di identità digitale serve per accedere da remoto ai siti istituzionali. Per presentare domande, per accedere ai portali, per avere accesso alla compilazione di accesso a concorsi o Bonus. Insomma, è il più immediato e diretto metodo per interagire con la Pubblica Amministrazione e non solo. Questo servizio ci può aiutare ad avere anche la Firma Digitale in modo gratuito. Tutto quello che dovremo fare sarà andare sul sito di riferimento. Questo sito offre la possibilità di attivare la firma senza spese di attivazione ed è disponibile per tutti i privati cittadini. È un servizio autorizzato da AgID ad operare in Italia e in Europa. Non c’è bisogno di kit o pennette USB e i documenti si potranno firmare direttamente dal Pc o dal telefono. L’unica cosa che dovremo fare è accedere al sito, entrare con credenziali SPID confermando numero di telefono e codice fiscale. L’attivazione sarà quindi immediata e avrà la stessa validità di una firma autografata a mano.