Il tratto urinario può essere molto delicato ed esposto a disturbi di diversa natura. In un precedente articolo, abbiamo spiegato che dobbiamo fare attenzione perché se la nostra pipì cambia colore potremmo soffrire di queste fastidiose patologie.

Tra i disturbi più comuni c’è senz’altro la cistite. Generalmente, se ne soffriamo siamo soliti ricorrere all’utilizzo di antibiotici per curare questo disturbo. Quello che non tutti sanno però è che secondo gli Esperti spesso non è necessario farlo. Infatti, pochi sanno che non solo gli antibiotici ma anche questi rimedi sono incredibilmente efficaci contro la cistite.

Come si manifesta la cistite

La cistite è un disturbo molto fastidioso che colpisce la mucosa della vescica. Sfortunatamente, la cistite può essere invalidante perché chi ne è colpito presenta diversi sintomi anche molto dolorosi. Tra i più comuni c’è il bisogno frequente di urinare ed una sensazione di dolore e bruciore intensi durante la minzione.

Nei casi più gravi, la cistite porta anche altri disturbi come la presenza di sangue nelle urine e la febbre. Tutti questi sintomi potrebbero protrarsi per giorni e rendere molto complesse anche le attività quotidiane più semplici.

Oggi parleremo del D-mannosio e dell’acido ialuronico. Scopriamo insieme in quali casi possiamo adottarli e perché sono efficaci.

Dobbiamo sapere che spesso la cistite è causata da batteri come l’Escherichia coli. Se si tratta di un’infezione batterica, è necessario l’utilizzo di un antibiotico ad azione mirata che possa mettere fine all’infezione. Per questo è opportuno consultare il nostro medico. Se la cistite ha invece altre cause gli antibiotici non ci aiuteranno. Al contrario finirebbero per rendere più debole il nostro sistema immunitario.

D-mannosio

Come già detto in precedenza, la cistite colpisce la parte interna della vescica. Questa svolge un’azione molto importante, ovvero quella di impedire ai liquidi e alle sostanze tossiche presenti nella vescica di trasudare. Alcune strutture a base di zuccheri permettono alla mucosa della vescica di svolgere il suo lavoro. Il D-mannosio è una di queste ed assumerlo ci aiuta a mantenere integra la mucosa della vescica.

Possiamo assumerlo sotto forma di integratori, ma è consigliabile consultare sempre il medico di base per la scelta del dosaggio più adatto.

Acido ialuronico

Il secondo rimedio prevede l’utilizzo dell’acido ialuronico. L’acido ialuronico è una sostanza che il nostro organismo produce e che serve ad idratare e proteggere i nostri tessuti.

Secondo recenti studi, l’utilizzo di acido ialuronico permette di prevenire le recidive della cistite. Possiamo assumere l’acido ialuronico per combattere la cistite in due modi. La prima è per via intra-vescicale in modo che agisca più velocemente oppure per via orale.