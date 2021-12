Il Mondo è in continua evoluzione. Spesso non ce ne accorgiamo perché siamo molto concentrati sui fenomeni che riguardano la nostra realtà. E questo nonostante siamo un popolo di viaggiatori e di curiosi sparsi ovunque. Esistono infatti comunità di Italiani all’Estero anche di notevolissime dimensioni, come quella presente in questo Paese geograficamente lontano.

Avviene così che alcuni Paesi abbiano un cambio radicale nella loro politica. E potrebbe rappresentare un cambio epocale se lo si vede da un’ottica più ampia. Ed ora vediamo come è avvenuta la scelta del Governo di Barbados. Infatti, pochi sanno che nel Mondo esiste da pochissimo una Repubblica in più e vediamo qual è perché è famosa per turismo e tassazione.

Un’isola da favola

La Regina Elisabetta II non è più capo di Stato dell’isola di Barbados. La scelta è stata pacifica, democratica e ragionata dai barbadiani. E nessuna interferenza è stata compiuta in questa procedura. Ma l’isola di circa 287.000 abitanti è diventata ufficialmente una Repubblica dal 1° dicembre 2021. Il giorno prima, infatti, hanno ammainato la bandiera reale britannica. Sandra Mason si è così trovata a passare da governatrice a Presidente. Se è vero che il Paese era già indipendente, sostanzialmente, dall’Atto d’Indipendenza del 1966, occorre però considerare che questa scelta potrebbe avere un valore simbolico ben più ampio.

Infatti la Corona Reale Britannica teme che una scelta in questo senso possa rappresentare l’inizio di un periodo di affrancamento da parte di molte comunità e Stati che formalmente fanno riferimento alla Regina Elisabetta come Capo di Stato. Non dimentichiamo che anche Paesi molto grandi ed importanti considerano la Regina Elisabetta come Capo di Stato. Tra questi il Canada e l’Australia. Fino ad ora va detto, invero, che i referendum proposti hanno visto la vittoria dei sostenitori dello status quo.

Barbados è un’isola delle Antille ed è famosa per alcune caratteristiche che la rendono particolarmente simpatica a turisti, viaggiatori e nomadi digitali. Rappresenta infatti un territorio dalle caratteristiche cromatiche d’eccellenza. Ha delle spiagge meravigliose ed un clima piacevole. Lo standard di vita è alto e la tassazione è particolarmente agevolata. Aspetto, questo, che ha resa l’isola posta sotto la lente d’ingrandimento del Consiglio Europeo. Le aliquote per i redditi personali dei non residenti, ad esempio, vanno da un minimo del 20%, per redditi fino a 24.200 dollari di Barbados, fino al 35% per quelli superiori.