I cambiamenti nel cervello possono iniziare molto prima che una persona si accorga dei sintomi di demenza e declino cognitivo. Attualmente non esiste nessuna cura per la demenza, ma ci sono strategie che permettono di prevenire la malattia attraverso il cambiamento dello stile di vita. Infatti, pochi sanno che mangiare frutta e verdura colorate riduce il rischio di demenza e declino cognitivo.

A rilevare questo cambiamento è uno studio che ha trovato un legame tra il consumo di cibi ricchi di antiossidanti (chiamati flavonoidi) e il rischio ridotto di manifestare i primi sintomi di queste patologie.

Inoltre, un recente studio ha rilevato che chi soffre di tiroide può mangiare 13 alimenti ricchi di iodio, essenziale per questa patologia.

Frutta e verdura colorate, come mirtilli, fragole e peperoni, aiutano a ridurre lo stress ossidativo del cervello. Lo stress ossidativo causa il declino cognitivo legato all’età, invece, la demenza colpisce la memoria, la capacità di ragionamento e il pensiero di una persona.

Sebbene esistano dei trattamenti per alleviare i sintomi, al momento non esiste nessuna cura contro queste malattie.

Lo studio pubblicato sulla rivista Neurology è stato effettuato su circa 80.000 persone di mezza età.

La ricerca dimostra come i flavonoidi possono fornire una protezione forte verso il declino cognitivo e la demenza. Inoltre, secondo i risultati, alcuni flavonoidi sembrano fornire una protezione maggiore.

In particolare, i flavoni, si tratta di un flavonoide presente nella frutta e verdura di colore arancione e gialla. I flavoni sono associati ad una riduzione del rischio del 38%. Poi, ci sono gli antociani, sono presenti nei mirtilli, nelle ciliegie e nelle more, sono associati ad una riduzione del rischio del 24%.

Lo studio precisa che, non è mai tardi per cambiare stile di vita e associare alla propria dieta frutta e verdura colorate.

Inoltre, lo studio precisa che oltre alla dieta ci sono anche altri fattori da considerare per ritardare i sintomi di queste patologie. E sono: non fumare, rimanere fisicamente e mentalmente attivi, non abusare con l’alcol.

