In casa abbiamo tantissimi oggetti che hanno degli usi alternativi. E spesso non ce ne rendiamo nemmeno conto. Da poco, stiamo scoprendo le seconde vite degli oggetti: da una parte perché siamo più attenti al risparmio, e quindi se una cosa ha un doppio utilizzo lo sfruttiamo, e dall’altra perché così limitiamo gli sprechi.

Ci sono tantissimi oggetti che hanno, infatti, una seconda vita o un doppio uso, pensiamo ai contenitori dello shampoo, alle bottiglie di vetro, oppure anche ai contenitori in latta dei legumi. Poi ci sono gli oggetti che possono essere usati anche in altro modo. Sappiamo, ad esempio, che le pastiglie della lavastoviglie hanno altri sorprendenti usi nella casa. Uno di questi è quello di pulire il water.

Poi ci sono gli alimenti, guai a chi tocca l’aceto oppure il sale. Prodotti sacri nella pulizia della casa. Ma, a volte, gli oggetti non servono solo per pulire casa o per essere reinterpretati, ma ci possono servire momentaneamente anche in alcune situazioni spiacevoli.

La nonna insegna

Molto spesso ci serviamo dei rimedi della nonna. Alcuni di questi li usiamo per prenderci cura delle piante, altre volte per pulire casa e altre volte ancora invece per la bellezza. Un tempo le nostre nonne usavano la natura per fare maschere corpo o viso. Ma la nonna ci ha insegnato anche un altro trucco, che questa volta serve contro le verruche.

Pochi sanno che lo smalto per unghie ha una funzione segreta se usato in questo modo

Un trucco della nonna è proprio quello di stendere dello smalto trasparente sulla verruca. Lo smalto, steso sulla zona dove c’è la verruca, andrà a bloccarne la crescita, questo perché impedisce di ricevere ossigeno. Questo rimedio possiamo usarlo non appena ci accorgiamo che sul piede si sta creando una verruca. Di seguito possiamo recarci in farmacia e acquistare un prodotto specifico per rimuovere le verruche. In commercio ce ne sono veramente tanti, partendo dagli smalti arrivando a cerotti oppure andando dall’estetista. Possiamo, però, usare lo smalto per unghie trasparente come rimedio momentaneo.

Come evitare che si creino le verruche

Per fare in modo che non si creino le verruche, è importante evitare il contatto con una verruca altrui oppure con la stessa che abbiamo sul nostro corpo, allontanando così il rischio di autoinoculazione. Cerchiamo sempre di avere una pelle idrata e priva di ferite. E in pochi sanno che lo smalto per unghie ha un super potere se usato momentaneamente sulle fastidiose verruche dei piedi.

