Pochi sanno che le unghie potrebbero darci informazioni importanti sul nostro stato di salute tramite questi aspetti

Le unghie sono il nostro biglietto da visita. Unghie curate, belle esteticamente e lisce rappresentano, un po’, ciò che siamo. Significa che ci prendiamo cura del nostro aspetto. Tuttavia, pochi sanno che le unghie potrebbero darci delle informazioni, che riguardano il nostro stato di salute.

Sembra incredibile, ma le unghie potrebbero suggerire la presenza di un problema. Non stiamo parlando solamente di mancanza di vitamine o sali minerali, ma anche e soprattutto di alcuni campanelli d’allarme. Ovviamente, se le unghie sono levigate, forti e presentano un colore roseo, significa che non solo stiamo bene noi ma anche le unghie stesse.

Per esempio, il colorito giallognolo e la debolezza potrebbero essere sintomi di un attacco micotico, che interessa solo le unghie, appunto. Quindi, in questo caso, la salute dell’organismo non è intaccata. Piuttosto, dovremmo prestare attenzione qualora si intravedano alcune caratteristiche specifiche. In questo caso, sarebbe opportuno rivolgersi al proprio medico o dermatologo.

Le unghie e la nostra salute

Se dunque le unghie rispecchiano la nostra salute, bisogna fare attenzione, come se fosse una forma di prevenzione. Humanitas suggerisce che qualora le unghie presentino un colorito tendente al blu violaceo, allora potrebbero esserci problemi cardiocircolatori. Questo significa che il sangue potrebbe avere difficoltà nella circolazione e, di conseguenza, nel trasportare l’ossigeno ai tessuti.

Poco fa abbiamo parlato del colore giallognolo che, nella maggior parte dei casi, indicherebbe la presenza di micosi. Tuttavia, le unghie gialle potrebbero indicare anche la presenza di problemi respiratori, come una bronchite.

Qualora, invece, le unghie presentassero delle macchie scure, allora dovremmo prestare particolare attenzione. Qualora la macchia non dovesse regredire, allora potrebbe trattarsi di un melanoma, un tumore benigno che, in ogni caso, sarebbe da far valutare ad uno specialista.

Ma non è finita qui. Infatti, se le unghie non sono levigate ma presentano dei solchi visibili otticamente e al tatto, allora potrebbe indicare la mancanza di ferro o di altri minerali indispensabili. Ricordiamo che il ferro è estremamente importante, in mancanza del quale si potrebbe sviluppare l’anemia. Infine, se le unghie sono bianche ma nella parte finale è presente una striscia tendente al rosa, allora potrebbe essere un sintomo della cirrosi epatica.

Tuttavia, quest’articolo è a solo scopo informativo. Pertanto, invitiamo a rivolgersi al medico che indicherà eventuali controlli ed esami del sangue, nonché valuterà la presenza o meno di queste patologie.

