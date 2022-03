Quando bisogna accompagnare secondi piatti di carne o pesce tutti pensano subito alle patate o all’insalata. Eppure, il mondo dei contorni è veramente un universo mai completamente esplorato. Esso comprende verdura e ortaggi di stagione come carciofi, agretti, asparagi, bietole, broccoli, cicoria e cavolfiore. Ma, anche, la frutta di stagione come limone, arancia e pompelmo, con sui arricchire il gusto di buonissime insalate quasi esotiche.

Esiste, poi, un altro frutto che si presta alla preparazione di numerosi contorni e si tratta delle mele. Oltre a poter preparare questa girandola di gusto o questa torta a metà tra cheesecake e ciambella, le mele sono ottime anche salate.

Ecco una selezione di alcune delle ricette migliori per usare le mele come contorno e il procedimento con cui realizzarne uno perfetto per la carne.

Possiamo preparare un purè ma senza patate

Pochi sanno che le mele sono un contorno ottimo. Un esempio è questo delizioso purè alle mele, che accompagna perfettamente arrosti, insaccati cotti e, persino, l’anatra.

Per prepararlo occorrono solamente:

un chilogrammo di mele renette;

2 chiodi di garofano;

un cucchiaino di zucchero;

la buccia di un limone non trattato;

un pizzico di sale (facoltativo).

Basterà eliminare la buccia dalla mela, togliere il torsolo e tagliarla a fette. Cuocerle, poi, in un tegame con acqua, zucchero e chiodi di garofano.

Aggiungere la buccia grattugiata e il succo del limone e, facoltativamente, un pizzico di sale. Una volta cotte, basterà passarle al passaverdure per ottenere un purè.

Davvero in pochi sanno che le mele sono un contorno strepitoso non solo in agrodolce con l’arrosto o in padella con cipolle

Per carne e pesce sono ottime le mele al rosmarino. Basterà cuocere le mele con rosmarino, zucchero, burro, pepe rosa, sale e un po’ d’acqua.

Oppure la caponata di mele in agrodolce o la padellata di mele e carote stufate. Le mele rappresentano un ottimo contorno anche se unite con il cavolo rosso e cotte lentamente.

Ci sono, poi, le numerosissime insalate, come quella di soncino, lamelle di mandorle e mele, l’insalata verde con le mele, perfetta con il filettuccio di suino per sgrassare il palato. Insomma, usarle solo per la famosissima torta di mele è un vero spreco se si conoscono queste ricette di ottimi contorni.

