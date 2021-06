Le erbe aromatiche sono utilizzate nelle cucine di tutto il Mondo. Fresche o secche, usate per condire piatti o per preparare decotti e tisane.

Infatti sono molto apprezzate per il loro ottimo sapore, ma anche per le proprietà curative e benefiche che esercitano sul nostro corpo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Fast Lifting, la crema innovativa che elimina tutti gli inestetismi velocemente SCOPRI IL PREZZO

Sono molto semplici da coltivare in balcone o in giardino e inebriano l’aria, con il loro profumo gradevole e inteso. Non solo, alcune di loro sono degli ottimi repellenti naturali per allontanare gli insetti più invadenti come vespe, api mosche e zanzare.

Pochi sanno che la pianta aromatica più utilizzata può avere anche il sapore della cannella

Tra tutte le erbe aromatiche ce n’è una, definita la “regina delle erbe”. Dal sapore intenso e inconfondibile. Con le sue foglie dal colore verde brillante e dal profumo fresco e estivo.

Ecco il basilico, che con la sua crescita esuberante, rallegra gli orti e i balconi.

Tutti conosciamo questa pianta aromatica nella sua forma e nel suo sapore tradizionale. Ma, in realtà, ne esistono diverse varietà, che possono davvero stupire.

Infatti in pochi sanno che è facilissimo coltivare questo basilico che ha il sapore di limone. Non solo, è facilissimo anche coltivare questa varietà, che ha il sapore di una spezia famosissima.

Proprio così, in pochi sanno che la pianta aromatica più utilizzata può avere anche il sapore della cannella.

Questa pianta aromatica esiste davvero

Chiamato anche “basilico messicano”, la pianta ricorda molto la struttura del basilico tradizionale. Le foglie hanno un colore che tende al viola. I fiori, invece, sono leggermente più grandi del basilico tradizionale e hanno anch’essi un colore viola.

Il basilico cannella non è una pianta particolarmente esigente, predilige i luoghi semi-ombrosi e fiorisce nella tarda primavera. Ha bisogno di abbondanti annaffiature, ma non ama i ristagni di acqua.

Il profumo e il sapore di basilico e cannella, rendono questa pianta aromatica ottima per preparazioni salate e dolci. Pensiamo ad una frittata, o a uno strudel alle mele o, ancora, a dei dolci al cioccolato.

Un gusto irresistibile e particolare.