La frittata è il pranzo favorito per le gite e le giornate al mare, ma anche se sembra una ricetta facile non sempre riesce bene. Infatti, pochi sanno che la frittata di tagliolini preparata in questo modo è compatta e saporita. Il segreto per una riuscita sicura consiste in un ingrediente particolare e nella preparazione. Ma andiamo per gradi e verifichiamo come preparare una gustosa frittata di tagliolini.

Nel frattempo, per coloro che desiderano cucinare un primo piatto di mare consigliamo le tagliatelle vongole e pancetta, il salume sposa il gusto di mare. Poi, per antipasto le alici con pangrattato senza frittura.

La preparazione della frittata di tagliolini richiede 15 minuti di tempo e circa 35 minuti per la cottura. Ecco gli ingredienti che servono:

350 grammi di tagliolini;

200 grammi di formaggio gruviera;

30 grammi di parmigiano;

4 uova;

3 cucchiai di olio di oliva;

sale, pepe e noce moscata a piacere.

Preparazione

Cuocere i tagliolini in abbondante acqua bollente salata, e scolarli al dente. Poi tagliare a dadini il formaggio gruviera. In una ciotola grande, sbattere le uova con il parmigiano e unire i dadini di gruviera. Infine, aggiungere un pizzico di noce moscata, sale e pepe a piacere.

Versare i tagliolini nelle uova e con un cucchiaio di legno mescolare bene in modo da amalgamare tutti i sapori. La noce moscata è l’ingrediente segreto che dona un profumo particolare, e rende la frittata di tagliolini speciale.

Distribuire un filo di olio in uno stampo da forno a bordi alti e versare i tagliolini. Poi, infornare in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 40 minuti. La superficie della frittata dovrà risultare leggermente dorata. La frittata di tagliolini può essere servita calda o fredda e tagliata a spicchi.

Per ottenere una frittata compatta il segreto consiste nel non rompere la pasta quando si mescolano le uova. È preferibile utilizzare, per amalgamare gli ingredienti, un cucchiaio di legno.