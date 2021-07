È arriva l’estate e con le il grande caldo. Finalmente iniziano le vacanze estive e tutti noi iniziamo a rilassarci.

Ma come prevenire la congiuntivite in estate?

Scopriremo che spesso questa è causata da una comunissima abitudine di tutti noi.

Con il caldo estivo abbiamo voglia di rinfrescarci e rilassarci il più possibile. Ma anche d’estate possiamo essere colpiti da fastidiose seccature.

Da una scottatura che ci fa spellare ai colpi di sole. Dalla sabbia che rovina i costumi alla più fastidiosa congiuntivite.

Il nostro occhio diventa rosso e spesso lacrima. La mucosa si irrita e qualsiasi movimento oculare diventa fastidioso.

Ma come abbiamo fatto a prendere la congiuntivite? La colpa potrebbe essere dell’acqua della piscina.

Pochi sanno che la congiuntivite d’estate potrebbe essere causata da questa comunissima abitudine. Infatti, se l’acqua della piscina non è trattata con gli appositi prodotti, questa diventerà una fonte di contagio.

Virus e batteri prolifereranno indisturbati e noi potremmo tornare a casa con una bella irritazione.

Come prevenirla?

Ovviamente non vogliamo rinunciare ad un po’ di freschezza nelle giornate di grande caldo. Ma come possiamo comportarci?

Innanzitutto, impariamo a frequentare piscine che sappiamo essere ben tenute e igienizzate.

Ma dato che non sempre è possibile capirlo, si consiglia l’uso degli occhialini. Questi ci permetteranno di rilassarci e assaporare le nostre giornate tra una nuotata e l’altra.

Ma attenzione, prima di indossarli non laviamoli con l’acqua della piscina. Utilizziamo un goccio di acqua naturale. Eviteremo così di mettere i nostri occhi a contatto con acqua poco pulita.

Ecco svelato il trucco per non soffrire di congiuntivite d’estate. Grazie ad un piccolo consiglio potremo finalmente rilassarci in totale serenità.

