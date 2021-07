Il mondo del lavoro spesso è chiuso per le donne, soprattutto se cercano di rientrarci dopo una lunga pausa e ad una certa età. Nonostante questo, pochi sanno che la Cassazione ha revocato l’assegno alla moglie separata in questo caso

Per quanto difficile possa essere ed anche se la moglie è stata per anni a casa a dedicarsi ai figli, deve impegnarsi per trovare un’occupazione.

Perché in passato le mogli erano più al sicuro

Anni fa il criterio in base al quale si stabiliva l’ammontare dell’assegno di mantenimento era quello del tenore di vita goduto durante il matrimonio. Quindi, se la famiglia aveva avuto un tenore di vita alto, la moglie poteva contare su un assegno che non le avrebbe fatto mancare niente.

Il cambio di passo

Lentamente si è avuto un cambio di impostazione che ha portato i giudici a valutare anche ben altri criteri. Per esempio, la durata del matrimonio. Se è durato pochi anni, perché il marito dovrebbe accollarsi l’onere di mantenimento per sempre?

Sull’importo dell’assegno ha cominciato ad avere peso anche il fatto che la moglie avesse dei titoli professionali da spendere. Ecco che, in questo caso, la moglie doveva dimostrare di aver cercato attivamente un lavoro.

La revoca dell’assegno

Una delle pronunce più recenti in materia è contenuta nell’Ordinanza 18777 del 2021 con cui la Cassazione è arrivata a revocare l’assegno alla ex moglie. In particolare, in questo caso la ex moglie aveva ereditato alcuni immobili e quindi il divario economico tra i coniugi si era ridotto.

È importante che le donne separate memorizzino il principio oggi prevalente secondo i giudici. Il criterio guida è definito “perequativo compensativo”. Significa che l’assegno viene concesso solo c’è necessità di colmare uno squilibrio economico tra ex coniugi. Se a livello economico c’è sostanziale parità l’assegno non viene concesso o può essere revocato.