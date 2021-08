Partire per le vacanze senza preoccupazione che i ladri entrino in casa, è possibile installando un sistema d’allarme. Ma in pochi sanno che installando l’antifurto casa si ha uno sconto del 50%, lo dice l’Agenzia Entrate in una guida. Nello specifico, secondo le disposizione del Decreto legge n. 34/2020 all’articolo 121 è possibile fruire dello sconto in fattura per una serie di interventi. Tra gli interventi rientrano quelli per la ristrutturazione edilizia che comprendono anche i sistemi di allarme o videosorveglianza. Quindi, sistemi per prevenire il rischio di comportamenti illeciti da parte di terzi.

A chiarire come detrarre l’acquisto e l’installazione dell’antifurto per la casa, e partire per le vacanze in tranquillità, è l’Agenzia delle Entrate nella guida per la ristrutturazione edilizia.

La guida dell’AdE, riporta al punto “D”, che si possono detrarre anche gli interventi relativi all’adozione di misure che prevengono il rischio di atti illeciti da parte di terzi. L’Agenzia per atti illeciti intende ad esempio: furto, sequestro di persona, aggressione o altro reato che comporti atti illeciti.

Non rientrano nelle spese i contratti stipulati con gli istituti di vigilanza. L’Agenzia delle Entrate nella guida specifica che rientrano nell’agevolazione i seguenti interventi:

cancellate o recinzioni: nuova installazione o sostituzione;

apporre o sostituire grate alle finestre;

porta blindata;

sostituzione di lucchetti, serrature, catenacci, spioncini;

saracinesche;

vetri antisfondamento;

tapparelle metalliche con sistemi bloccanti;

casseforti a muro;

cineprese o fotocamere collegati con centri di vigilanza privati;

apparecchi rilevatori e relative centraline per antifurto.

Per le singole unità abitative è possibile fruire della detrazione del 50% per un limite massimo di 96.000 euro. Tale detrazione spetta per le spese effettuate e pagate dal 26 giugno 2012 fino al 31 dicembre 2021. Inoltre, la detrazione è ripartita in dieci quote annuali. Oppure, è possibile lo sconto direttamente in fattura o la cessione di credito a terzi.

Per tutte le informazioni consigliamo di consultare qui la guida dell’Agenzia delle Entrate.