Ormai tutti sappiamo che non esiste una ricetta per la longevità. Piuttosto, anziché allungarci la vita ce la stiamo accorciando. Il cambio di abitudini, la vita frenetica, l’alimentazione, la sedentarietà e la comparsa di nuove malattie stanno contribuendo a rendere la nostra aspettativa di vita sempre più bassa. Eppure, pochi sanno che in questi luoghi speciali la gente campa fino a 100 anni, letteralmente. Esistono alcune zone nel mondo in cui l’aspettativa di vita è molto più alta rispetto alla media. Luoghi in cui sembra che il tempo si sia fermato, in cui la globalizzazione non è ancora arrivata e in cui si vive ancora come ai vecchi tempi. E allora sarà questo il vero segreto della lunga vita?

Le chiamano “blue zone”, letteralmente zone blu. Sono località geografiche in cui la percentuale di abitanti che supera i 90 anni è particolarmente alta. Zone in cui l’aspettativa di vita è altissima e le persone vivono per un tempo molto maggiore rispetto al solito. Il termine blue zone è stato coniato per la prima volta dal demografo belga Michel Poulain e dal ricercatore sardo Gianni Pes dell’Università di Sassari. I due ricercatori hanno scoperto determinate zone del mondo in cui l’aspettativa di vita è molto alta. Questa scoperta ha attivato un interesse a livello globale riguardo le dinamiche e la qualità della vita di queste località. L’interesse è nato appunto per cercare di capire quale sia il segreto di lunga vita.

Le blue zone nel mondo

Le località in cui si è scoperto ci sia un’aspettativa di vita maggiore sono 4:

l’Ogliastra, subregione montuosa della Sardegna orientale;

l’isola di Ikaria in Grecia;

la prefettura di Okinawa in Giappone;

la penisola di Nicoya in Costa Rica.

Tutte queste zone hanno un punto in comune. La presenza di un altissimo numero di centenari rispetto al numero di abitanti. A Villagrande Strisaili, comune dell’Ogliastra di 3000 abitanti sono stati registrati ben 47 centenari, tra uomini e donne. 47 persone che avevano più di 100 anni. In un qualunque altro paese di 3000 abitanti questo numero è decisamente più basso, si possono trovare uno o al massimo due centenari. Ma in queste località il numero è decisamente maggiore.

In tutti questi luoghi, inoltre, è stato rilevato che la demenza senile è quasi inesistente. Dunque, non solo l’aspettativa di vita è piuttosto alta, ma si tratta anche di una vita attiva, cosciente e qualitativamente eccellente.

