Chi ama il giardinaggio sa bene che proprio questo periodo dell’anno, gli ultimi giorni di maggio, è un momento importantissimo per molte piante. Dalle aromatiche a quelle da frutto, pochi sanno che in questi giorni dobbiamo fare queste operazioni di giardinaggio, proprio come i professionisti dei vivai, per piante felici e rigogliose. Senza dimenticare che uno dei fiori simbolo di questo mese, la rosa, è pronta a dacci tutte le soddisfazioni più belle.

Attenzione alla potatura delle rose

Quando ci sono delle primavere così “dinamiche”, cioè piene di alternanza tra sole e pioggia, dobbiamo intervenire sulla potatura delle rose. È fondamentale infatti agire prima dello sviluppo delle gemme, sarchiando il terreno. Per la salute della pianta, è questo il momento di eliminare tutto il sedime dell’inverno. Senza contare che se abbiamo delle rose rampicanti è giunto il momento di indirizzare i rami nuovi, perché si sviluppino come vogliamo. Ricordiamoci anche che, col primo caldo, dobbiamo stendere della torba alla base del roseto.

Intervenire sulle piante da frutto

Pochi sanno che in questi giorni dobbiamo fare queste operazioni di giardinaggio, proprio come i professionisti dei vivai, per piante felici e rigogliose, comprese quelle da frutto. Stiamo vedendo i primi bellissimi fiori delle ciliegie. Poi seguiranno albicocche e pesche. Ricordiamoci che, proprio adesso, in piena maturazione, dobbiamo irrigare copiosamente. Se abbiamo appena piantato, via libera a una concimazione abbondante per salvaguardare la salute della giovane pianta. Se, invece abbiamo piante di agrumi, fine maggio è il momento di potare. Ma senza esagerare, stando invece sempre attenti a rimuovere tutte le erbe infestanti circostanti.

