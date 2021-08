A prescindere dalla conoscenza che ognuno di noi dispone degli alimenti e di quanto quest’ultimi possano essere vantaggiosi per la salute, è a tutti noto che alcuni cibi aiutano a vivere meglio. Non solo le verdure infatti, ma anche la frutta e il pesce sappiamo risultino essere molto benefici. Tuttavia, esistono alcuni ingredienti che, sebbene siano altrettanto vantaggiosi in termini di salute, non godono della stessa notorietà.

Senza saperlo

Per questo motivo potrebbe capitare spesso di sfruttare un condimento quotidianamente senza sapere che, in realtà, detiene anche degli incredibili vantaggi per il nostro corpo. Magari lo mangiamo per il sapore che conferisce al cibo o per il colore che dona alla composizione del piatto, ignorandone del tutto i benefici. Questa è dunque la ragione per cui, tra pochissimo, andremo a svelare le potenziali capacità di un alimento sfruttato spessissimo in cucina come condimento.

Pochi sanno che in cucina potrebbero avere uno strepitoso alleato contro il tumore al seno

Che le spezie e i condimenti abbiano un ruolo oltre a quello di condire i piatti lo sappiamo bene. Non a caso lo abbiamo ripetuto più volte, come, ad esempio, quando abbiamo svelato come questa spezia stimola i cibi e ritarda l’invecchiamento. Allo stesso modo nell’articolo di oggi vogliamo ampliare la conoscenza dei nostri Lettori, parando di un ingrediente che, come andremo a vedere, potrebbe rivelare molte più capacità di quelle che gli si attribuiscono. Infatti, pochi sanno che in cucina potrebbero avere uno strepitoso alleato contro il tumore al seno. Stiamo parlando dei comunissimi semi di lino. Come sappiamo, purtroppo, il tumore al seno è uno dei più diffusi, in quanto colpisce moltissime donne.

La ricerca fa molto per tentare di stilare delle linee guida riguardo la prevenzione. Sia in termini di screening e visite che, ovviamente, di dieta alimentare. Riguardo quest’ultima, come è possibile vedere anche sul sito dell’AIRC, diverse scoperte sono state effettuate. Tra queste l’ipotesi secondo la quale alimenti con un’alta concentrazione di fitoestrogeni, come i semi di lino appunto, aiutino non poco contro questo brutto male. Ad oggi è dimostrata l’efficacia nei pazienti che già presentano il tumore, tuttavia ci sono ottime basi per ritenere che questi cibi abbiano effetti positivi anche in termini di prevenzione. Per questo motivo il consumo di semi di lino assume un’importanza del tutto diversa, che va oltre il semplice gusto e colore che questo alimento è in grado di donare al piatto.