Pochi sanno che il tumore al seno potrebbe essere contrastato con questo comunissimo farmaco

Il tumore al seno è un malattia che debilita fortemente le donne, sia dal punto di vista fisico sia dal punto di vista psicologico. La mastectomia, ovvero l’asportazione del seno, suscita un impatto emotivo tremendo (al netto di potersi salvare la vita). Alcune associazioni promuovono diverse iniziative per supportare le donne che devono affrontare questo percorso di vita difficile.

La medicina e la scienza sono tese in uno sforzo continuo per trovare terapie migliori e farmaci più efficienti. Talvolta, le sorprese arrivano da molecole o farmaci noti da decenni, ma utilizzati in patologie differenti. Pochi sanno, per esempio, che il tumore al seno potrebbe essere contrastato con questo comunissimo farmaco.

Il fiore Spirarea, Felix Hoffmann e la Luna

Nel 1897 un chimico dell’azienda Bayer, Felix Hoffmann, scoprì un composto che permettesse di curare i dolori reumatici del padre. La molecola di partenza per ottenere il farmaco era l’acido salicilico ed era estratto da un fiore chiamato Spiraea, una pianta appartenente alle Rosacee. Dopo modifiche chimiche, ottenne l’acido acetilsalicilico, un farmaco che sin da subito aveva messo in evidenza importanti benefici per la salute. Hoffmann brevettò questo composto con il nome che tutti noi oggi conosciamo: aspirina (da –Spiraea).

Proprio l’aspirina potrebbe essere un valido alleato alla lotta al tumore al seno e in altri tipi di cancro. In uno studio recentissimo, (Ma S et al, 2021), viene sottolineato di come l’aspirina possa ridurre il rischio complessivo di cancro al seno, anche in donne in menopausa. Le statistiche presenti nello studio le hanno ottenute combinando i dati di 42 studi diversi pubblicati tra il 1989 e il 2019.

È bene sottolineare che diversi studi clinici hanno trovato conclusioni contrastanti rispetto alle caratteristiche antitumorali dell’aspirina in altri tipi di tumore. In uno studio pubblicato lo scorso giugno (Wang L et al, 2021), si sottolinea come l’aspirina potrebbe essere efficace soprattutto nella prevenzione del cancro del colon retto e solo in misura minore in altri tipi di tumore, incluso il tumore al seno.

Sono necessari pertanto studi clinici più ampi e multicentrici per trovare l’intervallo di dose ottimale, la frequenza e la durata dell’uso dell’aspirina e per esplorare il miglior rapporto rischio-beneficio.