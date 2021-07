È arrivato il momento di raccogliere le zucchine dell’orto per sbizzarrire la propria arte culinaria. Il sapore di questo frutto della terra, privo di sostanze chimiche, è straordinario. Anche i suoi rinomati “fiori” colore arancione sono molto apprezzati in tavola, fritti o ripieni. Se abbiamo coltivato bene la pianta, si potranno gustare tranquillamente chili di zucchine per alcuni mesi, almeno fino a settembre. I tempi possono cambiare, questo dipende dal clima e dal benessere della pianta. È abituata a climi tropicali, quindi se vive in temperature rigide, sicuramente soffrirà. Hanno bisogno di molte attenzioni e il terreno dove coltivarle deve avere determinate caratteristiche. Ph tra 6 e 7, buona concimazione, sono il punto di partenza per ottenere risultati soddisfacenti.

Raccolto scarso

Se siamo sicuri di aver seminato la qualità giusta, da frutto, e non vediamo molte o addirittura zero zucchine, qualcosa è andato storto. Le possibili cause sono da ricercare tra gli insetti impollinatori, in loro assenza. È impossibile che crescano. Oppure abbiamo gestito male l’acqua, esagerando nelle quantità o il contrario. In alternativa non hanno preso abbastanza luce e sole, impedendo loro di crescere. Altri motivi sono la presenza di erbacce o il terreno poco nutrito e privo di sostanze fondamentali.

Infatti, pochi sanno che il segreto per avere zucchine perfette è piantare pima questo alimento, per preparare il terreno prima di seminare.

I legumi nella rotazione delle coltivazioni

Lo zucchino consuma molto il terreno, privandolo di sostanze nutritive. Per questo motivo non conviene ricoltivarlo ogni anno, almeno nello stesso punto. Per preparare il terreno alla pianta della zucchina, è consigliabile piantare prima legumi, come piselli e fagioli, per arricchire lo strato di azoto. Sono considerati dei veri concimi verdi per il terreno, trovandosi in accordo con molte piante, con altre meno. Le loro radici, profonde doneranno azoto al terreno, promuovendo la crescita di altre piante e rigenerando il terreno.

Pochi sanno che il segreto per avere zucchine perfette è piantare pima questo alimento, ma i legumi faranno crescere piante rigogliose.