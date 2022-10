Pochi sanno che il pastore tedesco potrebbe nascere bianco in questi casi

Gli animali che accompagnano le nostre vite hanno una storia e unicità stupefacenti. Tra i cani più affascinanti per origini, abitudini e capacità c’è probabilmente il pastore tedesco. Il quale per molti anni non si è potuto nemmeno chiamare con la denominazione attuale. Colpa della brutta reputazione che questi cani avevano ottenuto come parte dell’esercito tedesco nel corso della Seconda Guerra Mondiale.

Molti allevatori temevano che il nome potesse causare brutte idee e associazioni nei possibili interessati. Così per molto tempo cambiarono il nome in Cane lupo Alsaziano. A sua volta questo nome fece temere che l’associazione con un lupo spaventasse nuovi padroni. Così fino al 1977 il nome divenne quello di Pastore Alsaziano.

Si tratta forse della razza di cane più famosa al Mondo. Ma ha una storia molto recente e incredibilmente legata alla vita di pochi singoli esemplari che sono diventati i capostipiti di tutti i pastori tedeschi nati successivamente. Ad esempio, pochi sanno che il pastore tedesco potrebbe nascere bianco in certe circostanze. In origine questa caratteristica veniva scambiata per albinismo. In molti ritenevano che fossero esemplari albini nonostante avessero tratti, come il tartufo, nero.

Questo causò purtroppo anche la soppressione di molti di essi, per non dover contaminare la trasmissione dei caratteri della razza. La ragione di questa buffa eventualità è molto semplice ed è legata alla storia relativamente molto recente del pastore tedesco.

Dovremmo, infatti, sapere che la nascita della razza del pastore tedesca è dovuta a un generale prussiano che cercava un incrocio ideale tra le razze dei cani pastore già presenti nelle regioni tedesche e che presentassero caratteri di bellezza, disciplina e forza fisica. Un giorno incontrò a una esposizione canina un esemplare che a suo modo di vedere poteva riunire tutte le caratteristiche: si chiamava Hektor e proveniva da un incrocio per certi versi unico e sensazionale, che riuniva alcune delle razze tedesche più belle.

La madre di Hektor era un pastore della Turingia. Mentre il padre aveva il manto bianco visto che proveniva dal pastore di Munster. Questo a sua volta nasceva da un incrocio tra il lupo dei monti Volsgi e il pastore scozzese.

Pochi sanno che il pastore tedesco potrebbe nascere bianco in questi casi

Per avviare una nuova razza di cani, questo esemplare venne fatto riprodurre moltissime volte, generando centinaia di figli. Molti di questi continuavano a conservare il gene ereditario del mantello bianco. Caratteristica che talvolta continua a ripresentarsi, stupendo tutti. Se dunque il nostro pastore tedesco dovesse avere una cucciolata in cui compare un cagnolino bianco, sapremo che deriva dal padre di Hector.

Dal 2011 questi pastori tedeschi dal pelo candido sono stati riconosciuti come una razza a sé stante, per tutelarli e differenziarli. Il loro nome è quello di pastori svizzeri bianchi.

